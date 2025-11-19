俳優杉浦太陽（44）が18日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。インフルエンサーとして活躍する長女・希空（のあ）との間にあった過去の“微妙な関係性”を明かした。

妻・辻希美との間に5人の子を授かり、仲良し大家族の印象がある杉浦家。藤崎マーケット・田崎佑一から「ケンカとかないんですか」と問われ、「いや、ありました…（長女の）思春期」と語り始めた。

長女が小学5年生ごろに「お友だちを家に呼んできて。僕が家に帰ったら、たこ焼きパーティーやってたんです。妻が一生懸命焼いてて。友だちは女の子かなと思ったら、女、女、男、男で…。男おるやんけ！ってなって」と、杉浦はびっくり。「“こんにちは！”とも言えず、動揺しすぎてリビングから去ってしまったんですよ」と振り返った。

「やらかしたなあ…と思って。でもこっちとしてはなんで男呼んでるねん…っていうちょっと複雑な気持ちがあって。妻にめっちゃ怒られたんですよ」と吐露。「そこから、思春期に入った娘と距離感ができてしまって。パパは避けるんや…っていうイメージが付いてしまって、2年間ぐらいまともに話せなかった。“おはよう”“おやすみ”だけの2年間…寂しかった」と打ち明けた。

「歩み寄ろうとしなかったんですか」と聞く友近に、「歩み寄って、“おやすみ”って頭ポンポンってしたんですよ。後々聞いたら“あれが一番ウザかった”って言われて。アカンかったんや…って」と苦笑いした。

そんな2年間の関係性を修復できたきっかけは「鬼滅の刃（やいば）」だった。「娘が中2ぐらいの時に鬼滅の刃がめっちゃ流行って。僕、毎週ジャンプ読んでるんで、めっちゃ知ってるんですよ」とニヤリ。「娘が“パパ、鬼滅の刃知ってんの？テレビ見る？”って言われて、“見る見る見る！”って。そこから2人きりで初めてオールして。1話から全部見た」といい、「そこからわだかまりが解けて。炭治郎ありがとう！」と呼びかけ、笑わせた。希空の優しさを指摘され、「気遣ってくれたんかな」と長女にも感謝していた。