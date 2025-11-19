元衆院議員の宮崎謙介氏（44）が19日、コメンテーターを務めるニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜後8・00）に出演。日本維新の会が掲げる「副首都」構想について私見を述べた。

自民党と日本維新の会が今月11日、「副首都」実現に向けての初会合を国会内で開いたことを受け、宮崎氏は「副首都構想という考え方自体はいいと思う」と断ったが、「こと太平洋プレート、南海トラフを考えた時に、東京がやられた時に大阪も同じプレート上にある」と不安視した。

そのため札幌、福岡、金沢も選択肢にあると挙げ、「副首都構想を考えるんだったら、大阪ありきじゃないほうがいいんじゃないかとも思う」と話した。

そして大阪への利益誘導に見えるとの指摘に対し、「都構想ありきで法案があったりしたので、そこを含めてますますヤラしく見えちゃう」と私見。また連立政権内での温度差を「自民党の大阪（勢）ってほぼいないですから、党内で今」といい、同じくコメンテーターを務める前兵庫県明石市長・泉房穂参院議員が「小選挙区は全滅ですからね、維新が全勝ですから」と補足すると、宮崎氏は「参議院で松川（るい）さんや何人かがいるぐらいですから、大阪の声は、自民党の中ではほぼほぼないに等しい」と説明した。

さらに「となってくると、副首都構想をするんだったら、福岡の議員だったり、麻生（太郎）さんを始めそういった勢力がいますから、“どうだ、福岡でもいいんじゃないか”」と宮崎氏。これに泉氏は「維新が肝いりだったら、たらればですけど、総務大臣とか維新が出してしっかり仕切らないと、こんな大きなテーマに希望を言うだけで、“ハイ”ってなるほど簡単では（ない）」と語った。

続けて「規模感も凄い額ですから、今の国民からするとそこにたくさんのお金を使うんだったら、もう少し生活支援をしてっていうほうに世論は行くと思います」という泉氏に、宮崎氏も「総務大臣ポストをやったほうが良かった、絶対」と同意していた。