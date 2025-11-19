ETF売買代金ランキング＝19日前引け
19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 110738 -5.4 41180
２. <1357> 日経Ｄインバ 19995 7.1 6230
３. <1360> 日経ベア２ 15372 46.4 152.9
４. <1458> 楽天Ｗブル 12006 26.6 48810
５. <1579> 日経ブル２ 11116 34.2 442.8
６. <1321> 野村日経平均 10267 -17.8 50920
７. <1540> 純金信託 7325 12.0 19295
８. <1306> 野村東証指数 4023 28.3 3434.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 4000 59.5 2306
10. <1568> ＴＰＸブル 2973 -28.5 661.4
11. <1459> 楽天Ｗベア 2479 26.0 250
12. <1329> ｉＳ日経 1852 2.1 5103
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1440 8.2 63140
14. <200A> 野村日半導 1240 46.6 2171
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1189 22.2 748.9
16. <1545> 野村ナスＨ無 1168 96.0 38530
17. <2036> 金先物Ｗブル 1020 -17.4 157450
18. <1320> ｉＦ日経年１ 991 -49.4 50750
19. <1542> 純銀信託 979 10.7 22885
20. <1655> ｉＳ米国株 877 -5.4 743.0
21. <1330> 上場日経平均 874 -53.0 50960
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 864 101.4 56300
23. <1326> ＳＰＤＲ 862 80.3 58060
24. <1615> 野村東証銀行 812 127.5 481.2
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 791 6.5 2306
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 771 17.5 338.3
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 740 32.9 2134.5
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 735 45.3 157
29. <1489> 日経高配５０ 724 8.1 2669
30. <314A> ｉＳゴールド 692 -39.0 299.2
31. <1308> 上場東証指数 670 -82.1 3394
32. <1358> 上場日経２倍 625 -28.2 78000
33. <1580> 日経ベア 582 90.8 1139.5
34. <1571> 日経インバ 533 -60.5 430
35. <1328> 野村金連動 502 -58.9 15045
36. <354A> ｉＦ高配５０ 462 4520.0 2537
37. <380A> ＧＸ中国テク 390 242.1 1171
38. <1346> ＭＸ２２５ 386 -46.4 50980
39. <2244> ＧＸＵテック 368 -54.6 2989
40. <2516> 東証グロース 346 39.5 537.0
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 336 41.8 29680
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 332 172.1 2056
43. <1671> ＷＴＩ原油 317 46.1 3074
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 314 -19.3 51020
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 292 70.8 11390
46. <1356> ＴＰＸベア２ 288 54.0 186.7
47. <1398> ＳＭＤリート 284 -34.0 2039.0
48. <237A> ｉＳ米２５ 265 502.3 169.1
49. <2038> 原油先Ｗブル 258 174.5 1511
50. <1305> ｉＦＴＰ年１ 243 18.0 3470.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
