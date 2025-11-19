　19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　110738　　　-5.4　　　 41180
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19995　　　 7.1　　　　6230
３. <1360> 日経ベア２　　　 15372　　　46.4　　　 152.9
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12006　　　26.6　　　 48810
５. <1579> 日経ブル２　　　 11116　　　34.2　　　 442.8
６. <1321> 野村日経平均　　 10267　　 -17.8　　　 50920
７. <1540> 純金信託　　　　　7325　　　12.0　　　 19295
８. <1306> 野村東証指数　　　4023　　　28.3　　　3434.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4000　　　59.5　　　　2306
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　2973　　 -28.5　　　 661.4
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2479　　　26.0　　　　 250
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1852　　　 2.1　　　　5103
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1440　　　 8.2　　　 63140
14. <200A> 野村日半導　　　　1240　　　46.6　　　　2171
15. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1189　　　22.2　　　 748.9
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　1168　　　96.0　　　 38530
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1020　　 -17.4　　　157450
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　 991　　 -49.4　　　 50750
19. <1542> 純銀信託　　　　　 979　　　10.7　　　 22885
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 877　　　-5.4　　　 743.0
21. <1330> 上場日経平均　　　 874　　 -53.0　　　 50960
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 864　　 101.4　　　 56300
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 862　　　80.3　　　 58060
24. <1615> 野村東証銀行　　　 812　　 127.5　　　 481.2
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 791　　　 6.5　　　　2306
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 771　　　17.5　　　 338.3
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 740　　　32.9　　　2134.5
28. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 735　　　45.3　　　　 157
29. <1489> 日経高配５０　　　 724　　　 8.1　　　　2669
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 692　　 -39.0　　　 299.2
31. <1308> 上場東証指数　　　 670　　 -82.1　　　　3394
32. <1358> 上場日経２倍　　　 625　　 -28.2　　　 78000
33. <1580> 日経ベア　　　　　 582　　　90.8　　　1139.5
34. <1571> 日経インバ　　　　 533　　 -60.5　　　　 430
35. <1328> 野村金連動　　　　 502　　 -58.9　　　 15045
36. <354A> ｉＦ高配５０　　　 462　　4520.0　　　　2537
37. <380A> ＧＸ中国テク　　　 390　　 242.1　　　　1171
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 386　　 -46.4　　　 50980
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 368　　 -54.6　　　　2989
40. <2516> 東証グロース　　　 346　　　39.5　　　 537.0
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 336　　　41.8　　　 29680
42. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 332　　 172.1　　　　2056
43. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 317　　　46.1　　　　3074
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 314　　 -19.3　　　 51020
45. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 292　　　70.8　　　 11390
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 288　　　54.0　　　 186.7
47. <1398> ＳＭＤリート　　　 284　　 -34.0　　　2039.0
48. <237A> ｉＳ米２５　　　　 265　　 502.3　　　 169.1
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 258　　 174.5　　　　1511
50. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 243　　　18.0　　　3470.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


