わたなべ麻衣、夫・JOY＆5歳娘とのディズニーショット公開「服装可愛い」「楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】モデルのわたなべ麻衣が11月18日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝福し、夫でタレントのJOYと3人でディズニーランドを訪れたことを報告した。
わたなべは「はーちゃんの5歳の誕生日だったので家族でディズニーに行ってきました」とつづり、5歳になったという娘「はーちゃん」の誕生日を祝うために家族でディズニーランドを訪れたことを報告。ディズニープリンセスであるベルに扮した娘を真ん中に、それぞれミッキーマウスとミニーマウスのキャラクターハットを被ったわたなべとJOYのスリーショットなど、ディズニーランドを満喫するオフショットを複数枚投稿した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで癒される」「みんな楽しそう」「服装可愛い」「全員可愛すぎる」「5歳おめでたい」などと反響が寄せられている。
わたなべとJOYは、バラエティー番組での共演をきっかけに知り合い、2019年6月に結婚。2020年10月に第1子となる女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
