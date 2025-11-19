内田理央、印象ガラリ私服ショットが話題「眼福」「色っぽい」
【モデルプレス＝2025/11/19】女優の内田理央が11月18日、自身のInstagramを更新。撮影帰りの大人っぽい姿を披露し、話題となっている。
【写真】34歳女優「色っぽい」話題の私服ショット
内田は「撮影帰りだからメイクが大人」とつづり写真を投稿。私服だという白いパーカーにダークトーンのジャケットを羽織り、いつもと雰囲気の違う大人っぽい表情を披露している。
この投稿に「私服もメイクも可愛い」「眼福」「色っぽい」「似合ってる」「ファッションもメイクも真似したい」などとコメントが寄せられている。
◆内田理央、大人メイクで印象ガラリ
◆内田理央の投稿に反響
