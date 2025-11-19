この先、日本海側は周期的に天気が崩れるでしょう。ただ、三連休は全国的に晴れて、北海道でも寒さが和らぎそうです。北海道や東北の日本海側、北陸を中心に、この先、度々雪の降る日がありますので、早めに車の冬への備えを済ませておくようにしましょう。

20日(木)〜26日(水) 三連休は全国的に晴れる

明日20日以降も日本海側では気圧の谷や寒気の影響で、周期的に天気が変化するでしょう。明日20日(木)は北海道を前線が通過するため、北海道では次第に雨が降るでしょう。北陸も21日(金)にかけて雨が降る見込みです。その後は晴れる日もありますが、25日(火)頃は、再び低気圧や前線の影響で北海道や東北の日本海側、北陸を中心に雨や雪が降りそうです。





東北の太平洋側や関東から九州にかけては高気圧に覆われて、おおむね晴れる日が続きそうです。空気が乾燥しますので、火の取り扱いやインフルエンザなど体調管理に注意が必要です。25日(火)は東海でも雨の降る時間があるでしょう。この先の最高気温は、平年より高い日が多く、極端な寒さはなさそうです。特に三連休は、全国的に晴れる見込みで、札幌では23日(日)と24日(月)は最高気温が10℃を超えて、寒さが和らぐでしょう。仙台や東京、名古屋、大阪なども15℃以上で、日差しが暖かく感じられそうです。福岡は20℃の予想で、過ごしやすい陽気になるでしょう。

27日(木)〜12月2日(火) 北海道や北陸などはぐずつく

27日(木)以降、北海道は日差しの出る日もあるものの、雲が広がりやすく、30日(日)から12月1日(月)、2日(火)にかけて雪が降るでしょう。東北の日本海側も雪や雨となりそうです。北陸は27日(木)以降、しばらく雨の降る日が続く見込みです。



一方、東北の太平洋側や関東から九州は連日広い範囲で晴れて、日差しが暖かく感じられそうです。ただ、30日(日)は近畿で、12月2日(火)は九州で雨が降りそうです。最高気温は15℃以上の日が多く、日差しの下では過ごしやすいでしょう。



この先、北海道や東北の日本海側、北陸では度々、雪の降る日がありますので、車の冬装備は早めに済ませておくようにしてください。