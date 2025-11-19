スタバのホリデー新作第2弾は「スモア チョコレート ラテ＆フラペチーノ」タルトも同日登場
【モデルプレス＝2025/11/19】スターバックス コーヒー ジャパンでは、11月26日よりスターバックス ホリデー第2弾として「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ（R）」を発売する。
スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツである。焚火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれている。ホリデーシーズンはまさに、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別な時である。そんな人々とともに焚火を囲むような温かな気持ちで味わってほしい、という想いを込めて、スターバックスではホリデーシーズンに似合う、ちょっと大人なスモアを届ける。
「スモア チョコレート ラテ」は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯である。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。
「スモア チョコレート フラペチーノ（R）」は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わいである。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる。
さらに、艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー＆チョコレートタルト」が同日登場。「ストロベリー＆チョコレートタルト」は、大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ね合わせた。甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートと、タルト生地のサクサクとした食感が織りなす多彩な味わいを楽しめる1品である。
また、クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”をスターバックスらしくアレンジしたホリデービバレッジも同日登場。日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジである。この「アップルサイダー」をスターバックスらしくシンプルかつ洗練された味わいに仕立てた。
「ホット アップル サイダー」は、一杯一杯丁寧にバリスタがスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピングした。ひと口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしい甘みとともに豊かな食感が広がる。（modelpress編集部）
