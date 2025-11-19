長谷川理恵、こだわり満載の自宅おでんに反響続々「しみしみ具合最高」「勉強になる」
【モデルプレス＝2025/11/19】モデルの長谷川理恵が11月18日、自身のInstagramを更新。今期初の自宅おでんを披露し、反響が寄せられている。
【写真】51歳モデル「しみしみ具合最高」具だくさんの自宅おでん
長谷川は「今期初のおでん」とコメントし、具だくさんのおでんを紹介。じゃがいも、カブ、大根、糸こんにゃくや卵、息子のために選んだ卵白不使用の練り物など、細やかな気配りが光る“しみしみおでん”を披露した。「鰹と昆布でしっかりと出汁を取ること」が美味しさの決め手だと明かしている。
この投稿にファンからは「しみしみ具合最高です」「気配りが素敵」「家族思いが伝わってきます」「出汁へのこだわり、勉強になります」「美味しそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆長谷川理恵、今期初の自宅おでん披露
◆長谷川理恵のおでんに反響
