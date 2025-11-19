秋田県の鈴木健太知事が１９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。県内で頻発しているクマ被害について、県へのクレームなどの実態を明かした。

この日はクマ被害が頻発している自治体として、自衛隊出身の鈴木知事が出演した。

鈴木知事はクマ被害が増えたと実感したのは「おととしですね」と言い、「それまでは大凶作だと年に数件、山菜採りなどではあったが、一昨年、７０人という人身被害が出て、そのときにこんなところに出るんですか？という所に出る。これが今年は全県。ここにでるならどこにでてもおかしくないという」と語った。

県民の声は？と聞かれ「恐怖です。毎日ドアをガチャッと開けるときに警戒しないといけない」と帰宅時でさえ、自宅にいるかもしれないという恐怖があるといい、羽鳥アナが「玄関を開けている可能性が？」と聞き、鈴木知事は「実際に被害がありましたから。あとは庭先、ゴミ出し、農作業はもちろん、日常の普通の暮らしで襲われてしまう事例が実際に出ているので」と語った。

現時点での被害は県内で「６６人」で、「交通事故の件数に比べれば被害に遭われる確率は事実としてそこまで大きくないが、普通に暮らしていて襲われるので、皆さん不安」とも語った。

役所へのクレーム電話などについては「先月半ばからのカウントでいくと、秋田県にも７７０件ほどクレーム電話がある。半分は批判。なぜ殺すんだというのが多い。ほぼほぼ県外の方」だという。

残りの半分は「もっと頑張れ、負けるなというお声。こうすれば？とのご提案の声もいただいている」というが「ただ、クレームに関しては、同じ事を長い間話される方が多いので、一定期間聞いた上で、申し訳ないが切らせて頂く対応」と説明。「殺すなという意見は多いが、一昨年に比べると、全国的な問題になりましたので、応援も多いなと感じる」とも話していた。