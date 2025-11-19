歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。北海道小樽市を日帰りで訪れたことを報告しました。

【写真を見る】【氷川きよし】小樽硝子を求めて日帰り旅「北海道の人たちが大好き」 コンサート再開への意欲も





氷川さんは「小樽硝子が見たくて日帰りで小樽へいきました！笑 久しぶりの北海道、またコンサートしたいな！ 北海道の人たちが大好き」と投稿。小樽運河や北一硝子など、小樽の名所を巡った様子を複数の写真とともに公開しました。









投稿された写真には、小樽運河の景観や緑と黄色のガラス製カップ、北一硝子のランプの図案などが写っています。また、透明なガラス瓶や青空の下での自撮り写真も投稿されました。









さらに、小樽市公会堂や海岸線、観覧車など、市内の風景写真も多数アップされており、充実した小樽観光を楽しんだ様子がうかがえます。









動画では、水辺でカモに「可愛いの？ お名前何て言うの？」「可愛いね」と、話しかける氷川さんの声も収録されていました。









氷川さんは、この投稿で「またコンサートしたいな」と綴り、北海道でのコンサート開催への意欲も示しています。









この投稿に、「日帰りで小樽とは！びっくりです！」「鴨チャンに話しかけるKIINA.の声が優しくてずっと聴いていたいです」「小樽運河綺麗ですね」「忙しい中でも合間を縫ってやりたいことをやりたい時にやるのは疲れ知らず...むしろ元気になるのよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】