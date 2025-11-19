¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¶Ó¿¥¡ÉµÈÂôÎ¼¡¢¥¹¥¥Ã¥×ÈäÏª¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡Ö°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¥Ò¥¶¿À¶Ó¿¥ÇúÃÂ!!¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¡ÊÂè38²ó¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ´ïÍÑwww¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¥Ò¥¶¿À¶Ó¿¥ÇúÃÂ!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ËÇú¾Ð¡¡¤¤ç¤¦¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¥Ó¥¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¡È½÷Ãæ¥¯¥Ó¡É¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥È¥¡£¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤Èà½÷¤ÏÄ«¤«¤é²È¤ÎÁ°¤ÇÎý½¬¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤âÀ¾ÍÎ¼°¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÊâ¤Êý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¤Ë¥È¥¤Ï¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀ¾ÍÎ¤ÎÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¡¢¤¢¤ì¤«¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥È¥¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬ÂçÈ×ÀÐ¡£¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¶Ó¿¥¤â¡Ö¤ª¤ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï2¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡ÖCan you Skip¡©¡¡¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡È¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡É¤È±Ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¶Ó¿¥¡£¤è¤¦¤ä¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·Ú²÷¤µ¤ä½ÀÆðÀ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±¤¸»ÑÀª¤Î¤Þ¤Þ¡¢¹ÅÄ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÆ°¤¯¶Ó¿¥¤Î¡È¥¹¥¥Ã¥×¡É¤Ë¡¢¥È¥¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¨¤ÃÊý¸þ¤¬¡ÄÊý¸þ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶Ó¿¥¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¡È¥¹¥¥Ã¥×¡É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ä¤Ð¤¤www¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÉÔ´ïÍÑwww¡×¡Ö¥«¥Á¥³¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡Ä²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¥Ò¥¶¿À¶Ó¿¥ÇúÃÂ!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
