ÆñÅ¨¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë3È¯²÷¾¡
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡WÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ç7°Ì¤ËÆþ¤êÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨Áê¼ê¤Î²÷¾¡¤ËÎÙ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾4Ê¬¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬·è¤á¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯ÆüËÜ¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê°ì»þ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤â¡¢Æ±26Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î7Ê¬¸å¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¡£Æ±¹ñ¤ÎSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬²¤½£Í½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤âÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ä¡ÖÆîÊÆ¤ÎÊÂ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤ÎÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÈÇX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¡ÖÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¡×¤Ç100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò»ý¤Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÚÄÌÃ¡Ê¥¢¥ª¡¦¥ß¥ó¡Ë»á¤â¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÃ«¸ý¡¢Æ²°Â¡¢³ùÅÄ¡¢ÆîÌî¡¢µ×ÊÝ¡¢¾åÅÄ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï³ÎÄê¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö±óÆ£¹Ò¤Ï¾¯¤·¥ê¥º¥à¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾õÂÖ¤òÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖWÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÃæÈ×¤Ïº´Ìî³¤½®¤ÈÅÄÃæÊË¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¡£ÆüËÜ¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë