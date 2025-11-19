ぬくもり、なめらか、ずっと続く。高密度ミルキータッチで朝まで快適【アイリスプラザ】の毛布がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
電気に頼らず、しっかり保温。節電できる冬の味方【アイリスプラザ】の毛布がAmazonに登場中‼
アイリスプラザの毛布は、高密度生地が体温で暖まった空気をしっかり閉じ込め、朝までぬくもりをキープする保温性に優れた寝具。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
生地の四辺すべてを折り返して縫製しているため、フチの段差がなく、端までなめらかな肌ざわりが続く。両面に空気をため込む層を持ち、ふんわりとしたミルキータッチが全身をやさしく包み込む。
→【アイテム詳細を見る】
静電気防止加工を施しており、冬場の不快感も軽減。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に保てる。乾燥機の使用は避ける必要があるが、洗うたびにうっとりするような肌ざわりがよみがえる。
→【アイテム詳細を見る】
電気を使わずに暖かさを保てるため、冬の節電対策としてもおすすめ。快適さと機能性を兼ね備えた一枚。
電気に頼らず、しっかり保温。節電できる冬の味方【アイリスプラザ】の毛布がAmazonに登場中‼
アイリスプラザの毛布は、高密度生地が体温で暖まった空気をしっかり閉じ込め、朝までぬくもりをキープする保温性に優れた寝具。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
生地の四辺すべてを折り返して縫製しているため、フチの段差がなく、端までなめらかな肌ざわりが続く。両面に空気をため込む層を持ち、ふんわりとしたミルキータッチが全身をやさしく包み込む。
→【アイテム詳細を見る】
静電気防止加工を施しており、冬場の不快感も軽減。洗濯機で丸洗いできるため、いつでも清潔に保てる。乾燥機の使用は避ける必要があるが、洗うたびにうっとりするような肌ざわりがよみがえる。
→【アイテム詳細を見る】
電気を使わずに暖かさを保てるため、冬の節電対策としてもおすすめ。快適さと機能性を兼ね備えた一枚。