６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が１９日、東京・羽田空港直結のホテル「ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」で行われたラグジュアリースパ施設「ＥＬＬＥ ＳＰＡ」の開業プレスイベントに出席した。

フランス発のライフスタイルブランド「ＥＬＬＥ」の世界観を継承した日本初進出のラグジュアリースパ施設で、１２月１日に開業予定。ホテルにこだわりがあるという片寄は「こういうホテルで癒やされたり、好きなワインを日が落ちる前にたしなんだりしながら、何もしないぜいたくを味わいたい」と語った。

グループのメンバーにも紹介を考えており「若い頃からいろんな旅を一緒にしてきた。同じ仕事をしているからこそお勧めしたい。（白濱）亜嵐くんはサウナ好きなので、よだれを垂らして飛んでくる気がします」と語った。今月の三重公演では、白濱に誘われて現地のサウナに行ったことを明かし「ライブの前後では癒やしを求めている。僕らだけでなくビジネスをしている方々も同じだと思う」と想像した。

同公演では伊勢に宿泊。ライブ翌日には朝５時半に起きて、一人で伊勢神宮にお参りしたという。「１時間ぐらい回って、そろそろ帰ろうと思っていたら人だかりがあった。職業柄『あれ？ 僕のこと…？』と一瞬戸惑った」と笑わせた上で、「皆さん日の出を待っていて、僕も鳥居の中に入る朝日を見ることができた。日が昇る前の静まりかえったお参りはすごくぜいたくでしたね」と振り返った。