八村塁が「頭おかしい」と困惑した同僚スターの珍行動 「何の用だ？」取材時に思わず笑顔
取材時に珍事発生
米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、同僚の珍行動に困惑の笑みを浮かべた。スーパースターのルカ・ドンチッチがなぜか「ルイ！」と叫びながら練習していた。
バスケットシューズがコートを擦る「キュッ」という音に混じって、ドンチッチの大声が響く。「ルイ！」「ルイ！」。スーパースターは、なぜか八村の名前を叫んでいた。
コート外で取材対応していた八村の耳にも届き、困惑気味に笑った。
米スポーツ専門局「ESPN」のレポーター、デイブ・マクメナミン氏は自身のXで、「ルイ・ハチムラ：『ルカは頭おかしいよ。なんで僕の名前呼んでんの？ 何の用だよ？』」として、取材の様子を投稿。八村は仲良し同僚の珍行動を笑いながら話していた。
2019─20年シーズンにNBAデビューした八村は、2023年1月にレイカーズに移籍。スロベニア出身のドンチッチは、マーベリックス時代の2018─19年シーズンに新人王、2023─24年シーズンに得点王に輝くなど、NBA屈指のスター選手として活躍している。
（THE ANSWER編集部）