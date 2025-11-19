取材時に珍事発生

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、同僚の珍行動に困惑の笑みを浮かべた。スーパースターのルカ・ドンチッチがなぜか「ルイ！」と叫びながら練習していた。

バスケットシューズがコートを擦る「キュッ」という音に混じって、ドンチッチの大声が響く。「ルイ！」「ルイ！」。スーパースターは、なぜか八村の名前を叫んでいた。

コート外で取材対応していた八村の耳にも届き、困惑気味に笑った。

米スポーツ専門局「ESPN」のレポーター、デイブ・マクメナミン氏は自身のXで、「ルイ・ハチムラ：『ルカは頭おかしいよ。なんで僕の名前呼んでんの？ 何の用だよ？』」として、取材の様子を投稿。八村は仲良し同僚の珍行動を笑いながら話していた。

2019─20年シーズンにNBAデビューした八村は、2023年1月にレイカーズに移籍。スロベニア出身のドンチッチは、マーベリックス時代の2018─19年シーズンに新人王、2023─24年シーズンに得点王に輝くなど、NBA屈指のスター選手として活躍している。



（THE ANSWER編集部）