アラブ首長国連邦（UAE）を国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領がアブダビ大統領官邸で異色の伝統歓迎儀式を受けた。

18日午前（現地時間）、首脳会談のために李大統領が乗った白のベンツ車がアブダビ大統領官邸に向かう途中、道路沿いに韓国とUAEの国旗が掲揚された。UAE側は21発の礼砲発射、空軍飛行団のエアショー、子ども歓迎団などで李大統領を迎えた。

特に李大統領の車が登場すると、両側に並んで待っていた数十人の現地女性が白の伝統衣装を着て解いた長い髪を左右に揺らした。これは「アルアヤラ（Al−Ayyala）」と呼ばれる伝統儀式でユネスコ無形文化遺産に登録されている。貴賓に霊的な祝福をするという意味がある。

男性は2列に立って棒や剣を持って太鼓を叩き、女性は伝統音楽に合わせて髪を左右に揺らす行為が共に行われる。イランなどの中東の他の国とは違い、UAEは女性にヒジャブ着用を強要しない。

UAE側は5月のトランプ米大統領の訪問当時にも「アルアヤラ」儀式をしたが、今回の李大統領の初の国賓訪問でも同じ礼遇を適用した。

UAE側は前日の李大統領の国賓訪問初日から礼遇を見せた。李大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人がアブダビ空港に到着すると、カルドゥーン・アル・ムバラク行政庁長官、マイサ・サレム・アル・シャムシ国務相、サイード・ムバラク・ラーシド・アル・ハジェリ国務相、アブドラ・サイフ・アル・ヌアイニ駐韓UAE大使などUAE高官らが李大統領夫妻を出迎えた。

18日の首脳会談後に開かれた昼食会では韓国の食材を使ったメニューが準備され、UAE音楽大が歌手ナ・フナの「泣きながら越えるバクダル峠」、ヘウニの「第3漢江橋」など過去の歌謡を演奏したという。

大統領室のキム・ナムジュン報道官はこの日のブリーフィングで「UAE側の手厚い礼遇が目を引く国賓首脳会談だった」とし「きめ細かな準備があちこちで見られた」と伝えた。