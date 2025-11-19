カズレーザー、関西の“長寿番組”人気コーナーに初出演 大阪・新世界でぶらりロケ「どうやってOAするんだろう？」【コメントあり】
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが22日、関西テレビの特別生放送『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』（前10：30〜後4：00 ※関西ローカル）に出演。『よ〜いドン！』の名物コーナー「となりの人間国宝さん」に初参加する。
【場面カット】”ザ・大阪”！虎柄Tシャツの女性とからむカズレーザー＆円広志
2008年から放送開始した『よ〜いドン！』における人気コーナーが「となりの人間国宝さん」だ。円広志、月亭八光、伊原六花、山之内すずが関西各地の街をぶらり歩きする中で出会った素敵な人たちを「となりの人間国宝さん」として認定する。
カズレーザーが、番組の顔である円と行うロケの舞台は、大阪のシンボル・通天閣を望むディープな下町「新世界」。トレードマークである真っ赤なスーツで降り立ったカズレーザーは、関西での街ブラロケの経験がほとんどないと言う。その異様なまでの存在感は、雑多な街の景色の中でも埋もれることなく、道行く人々の視線をくぎ付けにする。
そんなカズレーザーが、街の人々と瞬時に打ち解ける円の型にはまらないロケスタイルと合流。持ち前の好奇心と物怖じしない言動が加わり、展開は過去に例をみないものに。ヒョウ柄のTシャツを購入するなど、カズレーザーは大阪の街を自由奔放に満喫する。その予測不能な言動の数々に、街ブラ百戦錬磨の円が思わずペースを乱される場面も。
さらに、ロケの中で出会ったカンフーの元日本代表選手が運営する道場では、生徒たちの迫力ある演武に感動し、自らもカンフーに挑戦する一幕も。関西の“ロケ名人”と全国区で活躍する頭脳派芸人という異色の組み合わせは、一体どんな化学反応を生んだのか。
なお、カズレーザーは『よ〜いドン！SP』への出演に続き、同日午後4時から生放送される特別番組『こっちも祭り！笑ライフ生放送SP 〜100年楽しくウェルビー人生〜』において、前回に引き続きMCを務める。番組として初の生放送を送る。
【コメント】
■円広志
カズレーザーさんとのロケは、とにかくおもしろかったですね。関西のローカル番組にはあまり出ない方だからか、遠慮がないというか…本当に無茶苦茶していきましたよ(笑)。横で見ていても、ロケ時間を忘れるくらい自由にどんどん進んでいくので、“これテレビやで”と思うほどでした。編集でVTRを短くするのがもったいないくらい、楽しさがあふれていると思います。あれだけ第一線で活躍している人ですから、すごい刺激をもらいましたね。ロケが終わってからも2、3日“楽しかったな”というよいんが残るほどでした。普段の『よ〜いドン！』では見られない展開になっているはずなので、ぜひご覧ください
■カズレーザー
すげぇ楽しかったです。大学生の時（同志社大学在学時）に関西で当たり前のように見ていた円さんと二人でロケをしているのが、不思議な感覚でした。円さんが街の人にズケズケと話しかけていくのが“流石だなぁ”と。でも、話している皆さんがすごく楽しそうで、すごいなぁと思いましたね。ロケも本当に自由で、“誰からも許可どりしてないな”“これ、どうやってOAするんだろう？”と思いながら見ていましたけど(笑)、そのライブ感が最高に楽しかったです。個人的には、大阪名物のヒョウ柄Tシャツを手に入れられたのが一番うれしいお土産ですね。顔ハメパネルも、いざやってみるとすごく楽しかったです
【場面カット】”ザ・大阪”！虎柄Tシャツの女性とからむカズレーザー＆円広志
2008年から放送開始した『よ〜いドン！』における人気コーナーが「となりの人間国宝さん」だ。円広志、月亭八光、伊原六花、山之内すずが関西各地の街をぶらり歩きする中で出会った素敵な人たちを「となりの人間国宝さん」として認定する。
そんなカズレーザーが、街の人々と瞬時に打ち解ける円の型にはまらないロケスタイルと合流。持ち前の好奇心と物怖じしない言動が加わり、展開は過去に例をみないものに。ヒョウ柄のTシャツを購入するなど、カズレーザーは大阪の街を自由奔放に満喫する。その予測不能な言動の数々に、街ブラ百戦錬磨の円が思わずペースを乱される場面も。
さらに、ロケの中で出会ったカンフーの元日本代表選手が運営する道場では、生徒たちの迫力ある演武に感動し、自らもカンフーに挑戦する一幕も。関西の“ロケ名人”と全国区で活躍する頭脳派芸人という異色の組み合わせは、一体どんな化学反応を生んだのか。
なお、カズレーザーは『よ〜いドン！SP』への出演に続き、同日午後4時から生放送される特別番組『こっちも祭り！笑ライフ生放送SP 〜100年楽しくウェルビー人生〜』において、前回に引き続きMCを務める。番組として初の生放送を送る。
【コメント】
■円広志
カズレーザーさんとのロケは、とにかくおもしろかったですね。関西のローカル番組にはあまり出ない方だからか、遠慮がないというか…本当に無茶苦茶していきましたよ(笑)。横で見ていても、ロケ時間を忘れるくらい自由にどんどん進んでいくので、“これテレビやで”と思うほどでした。編集でVTRを短くするのがもったいないくらい、楽しさがあふれていると思います。あれだけ第一線で活躍している人ですから、すごい刺激をもらいましたね。ロケが終わってからも2、3日“楽しかったな”というよいんが残るほどでした。普段の『よ〜いドン！』では見られない展開になっているはずなので、ぜひご覧ください
■カズレーザー
すげぇ楽しかったです。大学生の時（同志社大学在学時）に関西で当たり前のように見ていた円さんと二人でロケをしているのが、不思議な感覚でした。円さんが街の人にズケズケと話しかけていくのが“流石だなぁ”と。でも、話している皆さんがすごく楽しそうで、すごいなぁと思いましたね。ロケも本当に自由で、“誰からも許可どりしてないな”“これ、どうやってOAするんだろう？”と思いながら見ていましたけど(笑)、そのライブ感が最高に楽しかったです。個人的には、大阪名物のヒョウ柄Tシャツを手に入れられたのが一番うれしいお土産ですね。顔ハメパネルも、いざやってみるとすごく楽しかったです