紗栄子、長男・道休蓮の“ラッパー宣言”に驚き「子育てはホントにわからない（笑）」
タレント・実業家の紗栄子（39）が、18日放送深夜のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。長男でモデルの道休蓮（17）の“宣言”に驚いたことを明かした。
【写真】圧倒的なスタイル＆イケメン…“そっくり”な紗栄子の長男・道休蓮
紗栄子は、一問一答で「子育てで報われたこと」という質問に「息子からの手紙」と回答。そこには「ママが選んだ道を正解にするために今頑張ってます。僕は勉強を頑張って、ママのことを精一杯守ろうと思います」という自身が知らなかった長男の思いがつづられ、号泣したことを告白した。
この手紙を受け、紗栄子は「いい学校にいってくれて、これで就職まで行ってくれるな、と安心していたんですが…」と本音を吐露。だが、「その手紙が届いて、久しぶりに帰ってくるってなったときに、うれしくて空港まで迎えに行って『久しぶり！』って言ったんです。そしたら出てきた瞬間に『俺はラッパーになる』って（笑）」と、長男のまさかの宣言に驚き。「いいけど、まぁ、頑張ってね、みたいな」とリアクションしたものの、「この前の手紙何だったっけ？って（笑）。子育てはホントにわからない（笑）」と笑った。
なお、番組の模様は「TVer」で見逃し配信中。
