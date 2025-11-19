スターバックスが展開する「スターバックス ホリデー」第2弾として、ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあうホリデーシーズンにぴったりのビバレッジが登場！

“JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -”をテーマにした「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」が期間限定で販売されます☆

スターバックス「スモア チョコレート ラテ／スモア チョコレート フラペチーノ」

販売期間：2025年11月26日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

マシュマロ×クランチ×チョコレートが織りなす“大人のスモア”を楽しめるクリスマスバレッジ2種がスターバックスから登場！

スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツです。

焚火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれています。

クリスマスシーズンはまさに、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別なとき。

そんな人々とともに焚火を囲むような、温かな気持ちで味わってほしい、という想いを込めて、ホリデーシーズンに似合う、ちょっと大人なスモアビバレッジが展開されます☆

スモア チョコレート ラテ（Hot）

サイズ・価格：

持ち帰り：Short 570円(税込)／Tall 609円(税込)／Grande 653円(税込)／Venti 697円(税込)

店内利用：Short 580円(税込)／Tall 620円(税込)／Grande 665円(税込)／Venti 710円(税込)

塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた「スモア チョコレート ラテ」

トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振りしています。

香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化が楽しめる一杯です。

※カカオ分0.5%未満

※スモアをイメージしたビバレッジです

スモア チョコレート フラペチーノ

価格：持ち帰り 678円(税込)／店内利用 690円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わいに仕上げられた「スモア チョコレート フラペチーノ」

ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げています。

ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりのドリンクです。

※スモアをイメージしたビバレッジです

ストロベリー&チョコレートタルト

価格：持ち帰り 570円(税込)／店内利用 580円円(税込)

艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー&チョコレートタルト」が同日登場。

大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ね合わせまています。

甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートと、タルト生地のサクサクとした食感が織りなす多彩な味わいを楽しめる一品です。

ホット アップル サイダー（Hot）

サイズ・価格：

持ち帰り：Short 550円(税込)／Tall 589円(税込)／Grande 633円(税込)／Venti 678円(税込)

店内利用：Short 561円(税込)／Tall 600円(税込)／Grande 645円(税込)／Venti 690円(税込)

クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”をスターバックスらしくアレンジしたホリデービバレッジ「ホット アップルサイダー」が登場！

日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジです。

この「アップルサイダー」をスターバックスらしくシンプルかつ洗練された味わいに仕立てています。

一杯一杯丁寧にバリスタがスチームしたアップルジュースに、シナモンやクローブ、オレンジ、クランベリーなどの風味を合わせ、さらにりんごとストロベリーのフリーズドライをトッピング。

一口飲むと、スパイスの香りとクランベリーを思わせる酸味が重なり、やさしい甘みとともに豊かな食感が広がります。

冬ならではの特別感のある、心とからだもあたたまるひとときが過ごせる期間限定メニューです。

※シナモン、オレンジピール、クランベリーは香料使用

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間：2025年11月21日（金）〜11月25日（火）

対象メニュー：「ホット アップル サイダー」Hot／Tallサイズのみ

利用方法：「Mobile Order & Pay」で注文するか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象にした先行販売を実施。

「ホット アップル サイダー」を発売日に先駆けて一足早く楽しむことができます。

贈ったあなたにも嬉しいギフトがもらえる「Send2More1」キャンペーンがスタート

対象：公式ホームページ、公式アプリから1会計あたり700円以上のeGiftを2回購入された方

実施期間：2025年 12月2日（火）9:00 〜2025年 12月25日（木）23:59

特典：500円分のドリンクチケットをプレゼント

期間中、1会計あたり700円以上のeGiftを2回贈るとeGiftを贈った方にも、スターバックスから500円分のドリンクチケットをプレゼント。

ホリデー期間のわくわくとした気持ちをのせて、繋がりを感じられる特別な体験が楽しめます。

ふわっ、さくっ、とろっ。食感とチョコレートの濃厚な味わいがとろけあう期間限定ビバレッジ。

スターバックスにて2025年11月26日より販売される「スモア チョコレート ラテ」と「スモア チョコレート フラペチーノ」の紹介でした☆

