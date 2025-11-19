健康的なライフスタイルをトータルでサポート！三共食品「TRUE」

「食べるラー油」などの加工食品製造で知られる三共食品株式会社（愛知県豊橋市）は、2025年11月19日（水）より、同社初となるオリジナルスポーツブランド「TRUE（トゥルー）」をローンチし、ECサイト「THE DINER」にて販売を開始します。

食品メーカーがなぜアパレルを？ その背景には、「食」と「運動」を分断せず、健康的なライフスタイルをトータルでサポートしたいという熱い想いがありました。

三共食品「TRUE」

発売日：2025年11月19日（水） 10:00

販売サイト：THE DINER（https://diner-store.jp/pages/true）

「TRUE」は、「True Wear for True Life（本物の人生を、本物のウェアが支える）」をコンセプトに掲げる高機能アパレルブランドです。

三共食品が創業以来大切にしてきた「食べて動く＝タベタラウゴケ」という考え方を軸に、ビジネス、フィットネス、ライフスタイルの境界をシームレスにつなぐ“着替え要らず”のウェアを提案します。

日常と競技をつなぐ機能美

最大の特徴は、アスリートの現場でも通用する「機能性」と、オフィスやカフェにも溶け込む「デザイン性」の両立です。

撥水、防風、保温、速乾といったスポーツウェアとしてのスペックを備えながらも、デザインは上品かつミニマル。トレーニング好きや出張の多いアクティブワーカーにとって、「仕事のままジムへ行ける」「移動中も快適に過ごせる」という現実的なソリューションを提供します。

IFBB PRO 石川匠選手が世界で着用

ブランドの“本物”へのこだわりを象徴するのが、IFBB PROとして活躍する石川匠選手との連携です。

石川選手は、アメリカで開催されるボディビルコンテスト「Ben Weider Naturals Pro」にて「TRUE」のウェアを着用。世界の舞台で戦うアスリートのパフォーマンスを支えることで、ブランドの理念と機能性を実証します。

注目ラインナップ

【True】アドバンスド・テックジップアップパーカー

価格：16,500円（税込）

裏地にフリースを採用し、抜群の保温性を確保。撥水・防風機能も備え、秋冬のアウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する一着です。

【True】ゼロストレス・ドライ・テックT

価格：4,950円（税込）

吸水速乾素材とシルキードライタッチで、汗をかいても快適な着心地が持続。「着替え要らず」を体現する、トレーニングにも日常にも最適なTシャツです。

【True】耐久性クロス・アクティブショーツ

価格：8,800円（税込）

テニスボールが収まる大口ポケットを備えた本格仕様。耐久性に優れた布帛素材と動きやすいサイドスリットで、激しいワークアウトにも対応します。

食のプロフェッショナルが提案する、新しい健康のカタチ。

三共食品「TRUE」の紹介でした！

