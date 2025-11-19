今年の1月で40歳になった元モーニング娘。の石川梨華が、再び活動の場を広げている。セクシーだけど上品。挑発的なのにどこか「私ではなくグループ全体を見てください」と腰が引けているような、奇跡のアンバランスで日本中を夢中にさせた「チャーミー」。今でも可憐な魅力はそのままだ。

【画像】「パンパンな顔を見るのも嫌で…」産後ダイエットを経た後の石川梨華の姿



石川梨華（2024年2月撮影） ©時事通信社

32歳で当時プロ野球選手の野上亮磨氏と結婚、現在は2児の母。ママタレントとしてゆるやかなペースで活動している。結婚、出産後の変化についてインタビューでこう話している。

「いつも全力で自分に厳しかった私ですが、今は少しずつ肩の力が抜けるようになってきました。そのきっかけは結婚かな。夫は性格や流れているリズムが全然違っていて、すごくマイペースで、それが居心地がいいんです」（「CLASSY.」2025年8月31日）

「未知の生物の息子たちと過ごしながら、自分自身の中で新しい発見があって楽しい日々です。『私ってこんなこと言うんだ』『こんなことできるんだ』って」（同）

9月28日には、元美勇伝のメンバー、三好絵梨香と二人でディナーショーを開催。インスタグラムやブログを見ると、新旧ハロプロメンバーと交流を続けている様子もうかがえる。

見ていて心配になるくらい「どうにでも料理してください！」と身を捧げるようにアイドル活動をし、自分にも後輩にも厳しすぎるほど完璧を求めていた現役の頃の経験が、時を重ね、すべて穏やかで実を結んでいるような、嬉しい現在地だ。

ハロプロ時代は常に全力過ぎて空回りする“優等生の悲哀”があった。そんな彼女がどんな模索を繰り返し、マイペースを手に入れていったのだろう。

15歳でモー娘。に…加護亜依、辻希美らも選ばれた

石川梨華がモーニング娘。に加入したのは、2000年。15歳のときである。モー娘。のオーディションは名物にもなっていったが、彼女が合格したこの「モーニング娘。第3回追加オーディション」は、その歴史のなかでも、特別な輝きを放っている。選ばれたのは石川のほか、吉澤ひとみ、加護亜依、辻希美。センターを張れる逸材ばかりだ。

当時のモー娘。は、7th「LOVEマシーン」で初ミリオンを達成し、8th「恋のダンスサイト」も大ヒットした頃。国民的アイドルとして熱い視線を浴びていた。そのため、オーディション募集は2万5000人とすさまじい人数になっていた。加えて、ひとつ前のオーディションで「後藤真希」というカリスマが加入。明らかにゴマキを意識した同年代の14歳、15歳の応募が急増しており、石川梨華もその一人だった。

オーディションの様子は「ASAYAN」で放送されていたが、石川が映った途端、筆者は「うわ、かわいい子」と声が出た。当時の華原朋美っぽいコンサバが似合いそうなムード、鳥のさえずりのような高い声もふくめ、総合的なかわいさが抜きんでていた。プロデューサーのつんく♂もボソッと「かわいいな」と呟いていた。この選考で、つんく♂が吉澤ひとみを見て周りに言った「こいつ、天才的にかわいいな！」という言葉は有名だが、石川のかわいさは、そう周りに共有したくなるものではなく、まさにボソッと「かわいい」と小声で呟いてしまうような威力があった。

結果、追加メンバーとして真っ先に名前を呼ばれた石川。つんく♂曰く、決め手となったのは「声のキャラが際立っている」ということだったが、いやもう、どんな理由でも誰もが納得するほど、石川の乙女感は即戦力であった。

とはいえ、アイドルのブレイクは予測不能。その後すぐに彼女が個性を発揮したかと言えばそうではなく、ボーイッシュな吉澤ひとみと、ヤンチャで双子のような辻希美＆加護亜依の陰に隠れてしまう。バラエティーでは「自分はかわいい」というぶっとびお嬢様キャラの「チャーミー石川」を演じていたが、本当に自信がある感じはなさそうで、自らいじられるため必死に身を差し出しているようであった。

その自己肯定感の低さもまた彼女の色気となってはいたけれど、見ていてヒヤヒヤしたものである。

安倍なつみでも後藤真希でもなく…初センターに

それにしても、ハロプロ時代の彼女は、少々気の毒になるほど、さまざまな課題を与えられている。モー娘。の活動だけでなく、数多のユニットにも参加。「タンポポ」、「カントリー娘。に石川梨華（モーニング娘。）」、「DEF.DIVA」「美勇伝」などなど、エロスもセクシーもキュート優等生も、なんでも任された。道重さゆみと地球温暖化について歌う「エコモニ。」なんていうのもあった。

モーニング娘。としては、12枚目のシングル「ザ☆ピ〜ス！」に初センターとして抜擢。圧倒的なカリスマ性を誇る安倍なつみや後藤真希を差し置き、ど真ん中で「青春の1ページって、地球の歴史からするとどのくらいなんだろう？」とセリフを言う彼女のプレッシャーをこちらまで感じた。

つんく♂は、2018年に「アイドルを育てるときの視点はどこに置くのか」とインタビューされた際、「とにかく、こだわりのない子。これが一番伸びる」ときっぱり言い、それを体現していたのが石川梨華、と彼女の名を挙げている。

「その時に与えられた試練をなんとか、こなそうとする。そうなると成長するんです」「石川なんて、全然歌はヘタやったけどカントリー娘。で助っ人をやってタンポポに入って『ザ☆ピ〜ス！』でセンター行くまでは、たかだか1年ぐらいやけど違う人ぐらい成長した」（「オリコンニュース」2018年3月25日）

石川梨華の性格をつんく♂がアイドルの資質として見抜き、育て、石川梨華が全力で返したということだろう。

〈産後ダイエット前は「パンパンな顔を見るのも嫌で…」ママタレになった石川梨華（40）の“現在地”と藤本美貴との“本当の関係”〉へ続く

（田中 稲）