石川梨華は、2000年代、国民的アイドルとして人気を誇ったモーニング娘。をけん引した一人。全盛期の大ヒット曲「ザ☆ピ〜ス！」「シャボン玉」のセリフ、「AS FOR ONE DAY」のAメロなど、石川が歌ってこそ物語が広がったシングルは数多い。私にとっても、歴代モー娘。のなかで特別な一人だったのに、卒業はいつごろだったのか、シングルはなんだったのか覚えていないのだ。

「パンパンな顔を見るのも嫌で…」産後ダイエットを経た後の石川梨華の姿



石川梨華（2004年3月撮影） ©時事通信社

調べてみると、2005年、彼女が20歳の時、26枚目の「大阪 恋の歌」だった。この時期、矢口真里が小栗旬との熱愛がスクープされ、話題を全て「矢口脱退」に持っていかれてしまったのが大きい。

少々尻すぼみになってしまった卒業。しかし、卒業前に結成していたユニット「美勇伝」は卒業後も継続し、石川は、ここでさらに持ち前の自己犠牲精神を発揮し、そのアイドル力を見せつけた。

ママタレになった転機

石川は、現在ママタレントとして活躍している。今の彼女の表情は、あの「すべてに全力投球です！」という力の入りまくった笑顔とはまた違う。ほんのりやわらかだ。

2018年4月に第一子男児、2020年1月に第二子男児を出産しているが、肩の力が抜けたのは、2人目の妊娠がきっかけだという。それまでママ友が心配するほど慎重だった長男の子育ても、身重では無理なことが増え、「マニュアル子育て」から離脱したのが転機になったというのも、彼女らしい。

しかし、育児や家事に専念している2020年あたりは、やはり自撮りも更新もガタッと減っている。その2年後のインスタグラムの投稿では、産後ダイエットの成功を報告。

「産後ダイエットが成功するまで自分のパンパンな顔を見るのも嫌で写真、自撮りなんてほぼ撮らなかった。鏡すら見なかった」（2022年6月24日）

「でもね、みんなに梨華ちゃん可愛いって言ってもらいたくて、頑張れた！ 結果、ダイエット成功したよ！ 自信持ってみんなに会えたよ」（同）

投稿に付いているタグは#石川梨華と#リアル梨華に分かれていた。アイドルとしての完璧主義は、いまだ健在のようだ。

藤本美貴との“本当の関係”

「完璧主義」だった現役アイドル当時を見ていて意外に思ったのは、石川はネガティブで自虐的だが、言いたいことを言わずに溜め込む陰キャラではなかったことである。後輩には特に、悪いと思うところはズバリ本人に指摘する厳しさを持っていた。そのため、グループ内では「小姑」といった風情だったようだ。

年下の同期で、まだまだ子供でヤンチャな辻希美と加護亜依には石川が注意することも多く、二人からは苦手だとされていた。6期の亀井絵里や道重さゆみにも「メンバーで一番怖いのは石川さん」と言われてしまう。全体的に、人に怒ったり注意するのがうまくはないのに、損な指摘役も一手に引き受ける、真面目で不器用な性格が見える。

2003年から2005年にかけてダブルセンターとして活躍した6期の藤本美貴との関係もとても興味深い。

グループの規律を一番に考える優等生気質の石川梨華。一匹狼の藤本美貴。どう考えても合わない。二人の価値観の間にはナイル川くらいの隔たりがあるように見えたし、実際、不仲エピソードもたくさん流れてきた。

しかし、2011年6月に藤本が「梨華ちゃんと初めて」と題し、「勇気をだして梨華ちゃんにTEL」とブログで報告。共通の友人と食事に行き、語り合ったことが書かれている。これには「藤本美貴と石川梨華 歴史的和解」とX（当時Twitter）で大きな話題となった。

ブログではちまたでの噂＝不仲説にも触れ、「メンバーの中では小姑と言われる梨華ちゃん メンバーやファンの中では美貴様と呼ばれる私 私と梨華ちゃんとの間にある ちまたでの噂 そのままにしといてもいっか」と絵文字とともにユーモアたっぷりなこの文面を読むと、外側からは分からない、メンバーの絆があるのだとつくづく感じる。

藤本が、何をきっかけにして石川に連絡を取ろうと思ったのかさだかではない。が、実は、彼女はつんく♂との対談で、「反抗期を脱した転機」について聞かれると「モーニング娘。がさくら組とおとめ組で別れた時」と答え、「メンバー割りを見た時に、さくら組には安倍（なつみ）さんがいて、おとめ組には（石川）梨華ちゃんと私がいて、『私も頑張らないと負けちゃう！』って思ったんです。すごく負けず嫌いだから『反抗期をやってる場合じゃない。本腰を入れて、ひとつになって頑張ろう』と思えたんですよね」（「つんく♂の超プロデューサー視点！」2023年11月1日）と語っている。

石川の名がぱっと出るあたり、価値観は違ったがその存在感と実力は認めていたのだろう。

石川のリーダシップや厳しさは、ずいぶん経ってから「あの時うるさく言ってくれてありがとう。やっとそれがわかった」と言われるタイプかもしれない。年齢を重ねるにつれ、周りと折り合いがつき、良い関係になっているのがホッとする。

口うるさいとウザがられていた石川の評価は…

現在の石川は再びライブやイベントの開催にも意欲的な姿勢を見せている。ハロプロメンバーとの交流もさかんだ。昔、口うるさいとウザがられていた厳しい姿勢は、十数年と経ってみれば黒歴史にならず「楽しかった青春」。

思い出してみれば、石川が参加するユニットソングは、「応援」をテーマにした名曲が多かった。

「カントリー娘。に石川梨華（モーニング娘。）」の「恋人は心の応援団」もそうだし、美勇伝の名曲、「愛〜スイートルーム〜」もタイトルは色っぽいが、全人類に向けた、生きるための応援歌だ。

「愛がある 確かに愛だ 表現にルールはない」（「愛〜スイートルーム〜」作詞・作曲 つんく♂）

いつだって頑張りすぎてきた200％アイドル、石川梨華。

こだわらず、どんな表現も愛と真面目さで挑戦し、空回りもしてきた彼女だからこそ、伝えられることがある。多くの人の心の応援団長になるはずだ。

