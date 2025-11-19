オフィスの反響音をおしゃれに解決！ リブグラフィ「OTTO R」丸型ミックスセット

株式会社リブグラフィ（大阪府大阪市）は、オフィスの音環境を整える吸音パネル「OTTO R（オットー・アール）」から、丸型の異なるカラーとサイズを組み合わせた「ミックスセット」を2025年11月19日（水）より再販します。

Web会議の普及により関心が高まる「会議室の反響音」問題を、工事不要で、かつインテリアのように美しく解決するソリューションとして注目を集めています。

リブグラフィ「OTTO R」丸型ミックスセット

発売日：2025年11月19日（水）

販売場所：LIBGRAPHY ONLINE SHOP

「OTTO R」は、家庭向けインテリア吸音材として実績のある「OTTO」を、オフィス空間に合わせてリデザインした吸音パネルシリーズです。

今回、ユーザーからの要望に応えて再販される「ミックスセット」は、直径20cm〜45cmの異なる3つのサイズとカラーがパッケージ化されており、壁面に配置するだけでリズム感のある洗練された空間を演出します。

デザインと機能を両立する「R加工」

製品名の由来でもある「R加工（Radius：半径／Refine：洗練）」により、フェルトの表面が緩やかなカーブを描く立体的なデザインに仕上げられています。

吸音材とフェルトを一体成型する技術により、薄型ながら効率的に音を吸収。会議室やハドルルーム（少人数用会議室）で発生しやすい不快な反響音を低減し、対面での会話やWeb会議の音声をクリアにします。

無機質になりがちなオフィスに「フェルトの温かみ」と「機能性」を同時にプラスできる点が大きな魅力です。

広さに合わせて選べる2種類のセット

部屋の規模に合わせて選べるよう、推奨畳数の異なる2つのセットが用意されています。

カラーバリエーションは、空間のアクセントになる「ビタミン」「アクア」や、落ち着いた印象を与える「フォレスト」「スプリング」など、オフィスの雰囲気に合わせて選択可能です。

■34枚セット（推奨：6〜8畳）

価格：72,600円（税込）

内容：直径20cm×14枚／直径30cm×16枚／直径45cm×4枚

■52枚セット（推奨：12〜20畳）

価格：108,900円（税込）

内容：直径20cm×22枚／直径30cm×24枚／直径45cm×6枚

聞き取りやすい環境は、スムーズなコミュニケーションの第一歩。

デザイン性も兼ね備えたリブグラフィ「OTTO R」丸型ミックスセットの紹介でした！

