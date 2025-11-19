串カツ田中「冬の新メニュー」、大粒牡蠣や“肉みそシリーズ”など全12種類が登場/串カツバケツも

とんかつチェーン「串カツ田中」は、11月27日(木)より冬の新メニュー全12種類を販売する。冬の定番「瀬戸内産大粒牡蠣」の串カツをはじめ、今年は初となる“肉みそシリーズ”の一品メニューなどをラインアップする。

季節メニューでは、ジューシーな牡蠣の旨みとタルタルソースが相性抜群の「瀬戸内産 大粒牡蠡タルタル」、アツアツでクリーミーな「ホタテクリーミーコロッケ」、濃厚な甘みの「芋ようかん」の3品が登場。

一品･デザートメニューでは「肉みそもやし(ピリ辛)」「肉みそチーズトマト」「肉みそクリームチーズピーマン(カレー風味)」を販売する。そのほか、「チーズフライ〜メープル風シロップ〜」「大学芋」「わらびもち」「自分で作る大人のソフトアイス〜生キャラメル〜」「自分で作るピスタチオバナナシェイク」など多彩なメニューが加わり、全12種類を展開する。

〈販売ラインアップ(価格は税込)〉◆季節のおすすめ串カツ

･瀬戸内産大粒牡蠣タルタル:385円

瀬戸内産大粒牡蠣タルタル

･ホタテクリーミーコロッケ:253円

ホタテクリーミーコロッケ

･芋ようかん:165円

芋ようかん

◆季節のおすすめ一品･デザート

･肉みそもやし(ピリ辛):495円

肉みそもやし（ピリ辛）

･肉みそチーズトマト:539円

肉みそチーズトマト

･肉みそクリームチーズピーマン(カレー風味):539円

肉みそクリームチーズピーマン（カレー風味）

･チーズフライ〜メープル風シロップ〜:550円

チーズフライ〜メープル風シロップ〜

･大学芋:209円

･わらびもち:209円

大学芋、わらびもち

･自分で作る大人のソフトアイス〜生キャラメル〜:495円

･自分で作るピスタチオバナナシェイク:627円

大人のソフトアイス〜生キャラメル〜、ピスタチオバナナシェイク

◆テイクアウト･デリバリー専用

･季節のおすすめ串カツバケツ

季節のおすすめ串カツバケツ

内容:串カツ牛･串カツ豚･玉ネギ･レンコン･エビ･うずら、ホタテクリーミーコロッケ、瀬戸内産大粒牡蠣タルタル

【テイクアウト】

16本入り:3,175円/24本入り:4,762円

【デリバリー】

16本入り:3,990円/24本入り:5,980円