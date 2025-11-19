Steamにてスクエニ「ブラックフライデー2025」開催。「ドラクエ」「FF」シリーズなどがお買い得！
スクウェア・エニックスは、Steamにてセール「ブラックフライデー2025」を開催している。期間は12月3日まで。
今回のセールでは、RPG「ドラゴンクエスト」、「FINAL FANTASY」シリーズなどがラインナップ。期間中は通常よりもお買い得価格で対象商品を購入できる。
なお、セールの期間や価格などは予告無く変更となる場合もあるため、購入の際は商品ページにて割引価格が適用されているかなどを確認してほしい。
□Steam：スクウェア・エニックス「ブラックフライデー2025」のページ【セール対象品（一部）】
「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」 価格：7,678円 → 4,606円（40%OFF）
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」 価格：9,878円 → 4,939円（50%OFF）
「クロノ・トリガー」 価格：1,980円 → 990円（50%OFF）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, (C) SUGIYAMA KOBO, (P) SUGIYAMA KOBO
(C) 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA
Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX