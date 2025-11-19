新作「コク旨ビーフデミグラコロ」を発売、価格は490円〜【マクドナルド】

バーガーチェーン「マクドナルド」は11月26日、全国の店舗で新作「コク旨ビーフデミグラコロ」などを発売する。

〈販売ラインアップ(単品の税込価格)〉

〈1〉グラコロ(440円〜)

〈2〉コク旨ビーフデミグラコロ(490円〜)

〈3〉シャカシャカポテト ローストガーリックバター味(ポテト単品+40円〜)

※一部店舗･デリバリーでは販売価格が異なる。

〈33年目を迎える冬の風物詩「グラコロ」〉

「グラコロ」は1993年から販売する冬の定番商品。エビとマカロニが入ったグラタンコロッケに、キャベツとタマゴソース、スパイス感のある特製ソースをあわせたバーガー。使用するバンズは、バターが香るふわふわの蒸しバンズ。

2024年には「グラコロ」で初めてとなるグラタンコロッケのリニューアルを行った。ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーに仕上げたという。

マクドナルド「グラコロ」

〈新作グラコロはビーフシチューをイメージ〉

新登場の「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」にビーフデミフィリングを合わせた商品。ビーフデミフィリングは、炒めた牛肉と玉ねぎをデミグラスソースに絡め、旨みとコクを引き出した。

マクドナルド「コク旨ビーフデミグラコロ」

〈新味のシャカシャカポテトも同日発売〉

サイドメニューとして登場する新味の「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、香ばしいローストガーリックのうまみと、まろやかなバターの風味が特徴。マックフライポテトの“味変”として楽しめる。

マクドナルド「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」