「胴上げされるのが夢」ヤクルト・池山隆寛監督が目指す優勝の二文字――投打ともに再建、活性化へ【独占インタビュー（2）】
池山監督が独占インタビューで監督としての夢を語ってくれた(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
ヤクルト・池山隆寛新監督の独占インタビュー2回目は、白熱するポジション争いの中、背番号「1」の後輩でもある山田哲人について言及。投手陣の話や、監督としての夢も語ってくれた。
ダイヤモンドを白紙の状態にすることを明言した池山監督。長く二塁のレギュラーを務めてきた山田哲人には「期待でしかない」としながら、こう述べた。
「ケガさえなければ、1年間戦うことさえできれば、という気持ちにはなっていると思う。動き方だったり、身体の使い方であったり、もう一度見つめ直して、来年に向けてどのようにチームを背負っていくか、そのための身体づくりをやっている。2月（春季キャンプ）の彼の入り方を注目して欲しい」
さらに「ポジションはどうなっていくかわからないが、打撃を生かしながらどこで勝負するかというのをやってもらいたい」と、内野のポジションを一から奪い獲ることを厳命した。
ヤクルトの内野陣は争いが激化している。内山壮真が秋季キャンプで二遊間に挑戦しており、三塁を守る可能性もある。
遊撃でゴールデングラブ賞を獲得している長岡秀樹や、成長著しい伊藤琉偉、北村恵吾、田中陽翔らも加わって誰がポジションを勝ち取るかはわからない状態だ。その中で来年34歳を迎える山田がどこを守るのかも大きな注目点となる。
野手のレギュラー争いも熱いが、投手陣は若手から中堅、ベテランも含めて、先発とリリーフの座を争うことになる。
「奥川（恭伸）だけではないんだけど、やはり“柱”というのが大事になってくる。スターター（先発）の争いや投げる順番は非常に大事。自分がどこで勝負できるかも、もう一度考えてもらいたい」
エースとして期待され、秋季キャンプにも参加した奥川らが先発の柱として期待される中、リリーフ陣も新たな起用法が見られるかもしれない。
池山監督の現役時代は、他球団から移籍した投手が活躍する姿なども目立った。例えば、ダイエーからトレードで獲得した田畑一也が1996年に12勝を挙げ、翌97年には15勝をマークして、リーグ優勝、日本一に貢献した。
「よく野村再生工場と言われていましたが、野球をしやすい環境だったのかなと思うし、それがヤクルトのカラーだと思う。しっかり自分の成績を上げるために、パフォーマンスをしっかり出せるように頑張ってもらいたい」
「スターターの数は、ベテランから若手まで（候補は）いると思う」と話す指揮官。先発の柱と呼べる投手を一人でも多くつくり上げたい。
投打ともに再建を図り、チームを活性化させる。そして、来季は「ワクワクする野球」をファンに見せる。また、勝負所で強さを発揮することが目標だ。
「力負けの試合や、1点差のゲームを数多く落としていった今シーズンだった。波に乗り切れない、大事な場面で踏ん張り切れないところがあったと思う。1年間ずっとうまくいくわけではないので、月々にここぞという試合は必ずある。そこをどう乗り切っていくかが来年の課題でもあり、目標でもある」
池山監督は現役最後の試合となった2002年10月17日の広島戦（神宮）、引退セレモニーで「夢ありがとう」と口にした。インタビューの最後には、監督として叶えたい夢についても語ってくれた。
「指導者になって、コーチ業もやってきたけど、優勝の二文字の経験がまだない。当然、目標は優勝。胴上げされるのが夢」
ファンに向けては「今年はたくさん負けたので、いい思いはできなかったかもしれないですけど、来年はたくさん勝ち試合をお見せし、東京音頭がいっぱい流れるように頑張っていきたい」と約束した。
現役時代に多くのファンをわかせた神宮球場で、監督として宙に舞う夢をぜひ実現してもらいたい。
[文:別府勉]