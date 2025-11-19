福岡県産あまおう×和紅茶のホリデー限定ドリンク「あまおう®ホリデー」3品を発売【ゴンチャ】

ゴンチャ ジャパンは2025年11月27日、福岡県産あまおうを贅沢に使用したホリデー限定ドリンク「あまおう®ホリデー」3品と、初登場のフードメニュー「いちご フィナンシェ」を全国の店舗で発売する。

「あまおう®ホリデー」3品のベースには『あまおう®和紅茶』を使用。あまおう果肉入りのゼリー･ソースを合わせた「ティーエード」「ミルクティー」、あまおうソースとミルクフォームを合わせた「クリーミー ミルクティー」全3種のドリンクをラインアップする。なお、『あまおう®和紅茶』は、季節のおすすめティーとしても販売する。

また、ホリデームードを演出する仕掛けとして、今回のドリンクはホリデー限定デザインのカップシールで提供するという。

〈こだわり〈1〉『あまおう®和紅茶』〉

ベースティーの『あまおう®和紅茶』は、2024年のものからアップデート。静岡･鹿児島･宮崎産の茶葉をブレンドした和紅茶に、あまおう果汁を吹き付け、渋みを抑えたまろやかな味わいに仕立てている。

ホリデードリンクのベースティーとして使用するほか、“季節のおすすめティー”として提供する。ラインアップは、ストレートティーのほか、コクのあるまろやかなミルクティー、香ばしいアーモンドが香るアーモンドミルクティーの全3種。

〈こだわり〈2〉福岡県産あまおうピューレ&苺果肉入りのゼリー･ソース〉

2025年は、あまおうの“甘くてみずみずしいジューシーな味わい”と“いちごのぷちぷちとした食感”をより感じられるよう、ゼリーだけでなくソースにも福岡県産のあまおうピューレを使用した。

さらに、あまおうゼリー･ソースの両方にストロベリー果肉を加え、吸うたびに異なる食感が楽しめる設計に仕立てた。ゼリーには比較的大きめの果肉を、ソースにはやわらかくなった果肉を使用し、2種の食感の違いも味わえる。

福岡県産あまおうピューレ&苺果肉入りのゼリー･ソース

〈25年のホリデーは“ティーとあまおう”にフォーカス〉

発売に先立ち開催された新商品先行体験会では、マーケティング本部 R&Dスペシャリスト 木村杏奈氏が登壇し、ゴンチャのホリデー限定ドリンクについて説明した。

ゴンチャでは、2023年からあまおうをメインにしたホリデー限定ドリンクを展開している。2023年はアールグレイ×あまおうの組み合わせで“いちごケーキ”を食べているかのような味わいの「あまおう®ノエル」シリーズ、2024年は“クリスマスケーキ感”を重視したデザートティー「あまおう®ノエル」「あまおう®トルテ」シリーズを発売した。

2024年には、新たにあまおうの香りをまとった『あまおう®和紅茶』を開発。予想以上の反響を受けたことから、2025年はさらに“ティーとあまおう”にフォーカスした商品を目指したという。

25年のホリデーは“ティーとあまおう”にフォーカス

〈ホリデーシリーズ初のティーエードが登場〉

これまでゴンチャのホリデードリンクは、ミルクを使用した濃厚な味わいや、フィアンティーヌなどのトッピングによるデザート感が特徴の“デザートティー”を中心に展開してきた。

2025年は、ホリデードリンクとして初めて「ティーエード」タイプの新商品「あまおう®ホリデー ティーエード」を発売する。『あまおう®和紅茶』に、あまおうゼリーとソースを合わせたシンプルな構成。ティーとあまおうの味わいや香りをよりダイレクトに楽しめるよう、上にクリームやミルクフォームなどは乗せていない。

ゴンチャ「あまおう®ホリデー ティーエード」

〈ホリデー限定商品 概要〉

◆あまおう®ホリデー ミルクティー

ICED/M:670円(税込)

『あまおう®和紅茶』のミルクティーに、あまおうピューレと苺果肉入りのあまおうゼリー･ソースを合わせた。

◆あまおう®ホリデー ティーエード

ICED/M:670円(税込)

『あまおう®和紅茶』に、あまおうゼリー･ソースを合わせた。

◆HOT あまおう®ホリデー クリーミー ミルクティー

HOT/S:640円(税込)

『あまおう®和紅茶』に、あまおうソースとミルクフォームをトッピングした。

※3品いずれも追加トッピング2種まで可能。

◆あまおう®ゼリー

トッピング:90円(税込)

「アールグレイティー」「チョコレート ミルク+ミルクフォーム」に合わせるのがおすすめだという。

ゴンチャ ホリデー限定商品のラインアップ

◆いちご フィナンシェ

1個:220円(税込)

あまおうのピューレを練り込んだフィナンシェ生地の表面に、ホリデーをイメージしたシュガーコーティングを施した。フィナンシェのやわらかな食感と、コーティングのシャリシャリとした食感のコントラストが楽しめる。

ゴンチャ「いちご フィナンシェ」

◆【季節のおすすめティー】あまおう®和紅茶 ストレートティー

ICED:S290円 M340円 L430円

HOT:S290円 M340円(各税込)

◆【季節のおすすめティー】あまおう®和紅茶 ミルクティー

ICED:S440円 M490円 L580円

HOT:S440円 M490円(各税込)

◆【季節のおすすめティー】あまおう®和紅茶 アーモンドミルクティー

ICED:S490円 M540円 L630円

HOT:S490円 M540円(各税込)

※3品いずれも追加トッピング3種まで可能。

【発売日】

2025年11月27日(木)

先行販売:11月20日(木)〜 ららぽーと豊洲店･秋葉原中央通り店

モバイルオーダー先行販売:11月25日(火)〜 商品取り扱い全店

【販売店舗】

国内ゴンチャ全店(一部店舗を除く)