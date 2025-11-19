「すごくリアル」おかずクラブ、人気アニメのコスプレショットに「クオリティー高い」「破壊力がすごい」の声！
お笑いコンビ・おかずクラブの公式Instagramアカウントは11月17日、自身のInstagramを更新。コスプレショットを公開しました。
【写真】おかずクラブ、人気アニメのコスプレショット
この投稿にファンからは、「ヤバ」「衣装がすごくリアル！」「見ました！面白かったです」「2人ともおもろかわいい」「肌ツヤの良い王騎将軍めっちゃ好きです」「ほんと似過ぎてて家族みんなで笑いました笑」「クオリティー高い」「いつも本当に最高」「ゆいPの破壊力がすごい」「王騎が王騎より王騎してて笑いました」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「肌ツヤの良い王騎将軍」同アカウントは「イッテQ見て下さった方ありがとうございました！ゆいP王毅将軍似てましたね」とつづり、4枚の写真を投稿。アニメ・漫画で人気の『キングダム』に登場するキャラクター・信と王騎将軍のコスプレ姿を披露しました。2人の衣装は完成度が高く、ゆいPさんはメイクまで細かく再現。リアルで思わず笑ってしまうほどの見事な出来栄えです。
「おなか痛くなるくらい笑いました」同アカウントは4月15日の投稿でも、「イッテQで勝手にモアナ実写版やらせていただきました」とつづり、コスプレショットを公開。コメントでは、「最高です 二人ともかわいい」「おなか痛くなるくらい笑いました」「マウイ過ぎてほんとに一生わらってます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
