¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¶ìÀï¡Ö¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¼«ÂÎ¤Î¸ì´¶¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ØCREVIA ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÅ¸¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¡ªÇØ·Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼
¡¡¡ØCREVIA ¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥åÅ¸¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦¤ò½ä²ó¤·¡¢Îß·×54Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡£¥Ú¥ë¡¼À¯ÉÜ¸øÇ§¤Ç¥¢¥¸¥¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó130ÅÀ¤Î¥Ú¥ë¡¼¤Î»êÊõ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï22Æü¡ÁÍèÇ¯3·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¸ø¼°¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²»À¼¥¬¥¤¥É¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¶âÈ±¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°áÁõ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ë¾º¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ë¡£
¡¡²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ï¡Ö¸ì´¶¤¬°ã¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¼«ÂÎ¤Î¸ì´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
