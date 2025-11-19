¡ÖÎÙ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¤«¡ª¡©¡×¡¡ÎÁÍýÃæ¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿àÇúÈ¯²»á¡½¡½¤½¤Î¿¿Áê¤Ë4.6Ëü¿Í¤¬¤¯Á³
»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÇúÈ¯²»¤¬¡¢¼«Âð¤ÇÊ¹¤³¤¨¤¿¡½¡½¡ª¡©
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û220.6Ëü²óÉ½¼¨¡¢4.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÇúÈ¯²»¤Î¸¶°øá
¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²º¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»¨¼ï¸¤¡ù±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡ËTOWA¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ê¡÷LovelyTowakun11¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤Î¼Ì¿¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÐ¤ÈÇò¤Î´ñÌ¯¤ÊÊªÂÎ¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËË½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÆÃ»£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤¬......¡£
¡Ö¥°¥ê¥ë¤ÎÃæ¤Ç²Ø»Ò¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÂç»´»ö¤Ç¤¹¡ª¡×
¡÷LovelyTowakun11¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦Òì¤¯¡£¤³¤ÎÊªÂÎ¤Ï¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤¿¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²¿¸Î¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Ü¥ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡÷LovelyTowakun11¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¾Æ¤¥Ê¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î2ÇÜ¤Û¤É¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Ê¥¹¡£ÉáÃÊ¾Æ¤¥Ê¥¹¤òºî¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´Ý¤´¤È¥°¥ê¥ë¤ØÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê·ê¤ò³«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥°¥ê¥ë¤ÎÃæ¤Ç½Á¤¬¿â¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½èÍý¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò6Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇ¾Æ¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥Þ¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ëÁ°¡¢²ÃÇ®4¡Á5Ê¬¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ö¥Ý¥ó¡ª¡×¤È¾®¤µ¤ÊÇËÎö²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î10ÇÜ¤°¤é¤¤¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î²»¤Ë¡¢¡ÖÎÙ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¤«¡ª¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ë¥Ê¥¹¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¥°¥ê¥ë¤ò³«¤±¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥Ê¥¹¥¬¥¹ÇúÈ¯¥Ê¥¹¥¬¥¹ÇúÈ¯¥Ê¥¹¥¬¥¹ÇúÈ¯¡×
¡Ö¥Ê¥¹¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¥Ý¥Ã¥×¥Ê¥¹¡ª¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤‼️·Ý½ÑÅª¤Ê·Á¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤«¤È»×¤Ã¤¿(¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É)¡×
¡Ö¥Ê¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊSANÃÍ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡...¡×
¡ÖSF¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢Èô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆæ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤ß¤¢¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿Ê¬¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÖ¤Î¾å¤Ë»Ä¤Ã¤¿²Ã¿©ÉôÊ¬¤Ï¤«¤½¸¤á¡¢¤â¤¦1ËÜ¤â¸å¤«¤éÄÉ²Ã¤·¡¢¾Æ¤¥Ê¥¹¤Ï¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¾Æ¤¯¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ë¥Ê¥¹¡£´Ý¤´¤È¾Æ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¤ÎÆ¨¤²Æ»¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼:Met¡Ë