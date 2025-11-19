外国人におすすめしたいと思う「日本の古都」ランキング！ 2位「鎌倉幕府所」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「古都に関するアンケート」を実施しました。
その中から、外国人におすすめしたいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海と山に囲まれた地形が、禅の精神や侘び寂びの美意識と深く結びついていて、外国人にも『日本らしさ』が伝わりやすいと思うから」（50代男性／広島県）、「東京から近くアクセスが良く、歴史ある寺院や大仏、四季の自然を一緒に楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「日本で初めてできた武家政権が築いた首都だから」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「一番豪華に感じます。見るものも食べ物お土産もたくさんあるのでまずは平安京を知ってもらって、その先に行くのか原点を知るのかは決めてくれたらうれしいです」（50代女性／栃木県）、「一番わかりやすい古都だと思う。芸者さんや街並み、日本っぽさが一番ある」（30代男性／東京都）、「今は一番観光客向けに整備されているのでは？と思うから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
その中から、外国人におすすめしたいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：鎌倉幕府所（神奈川県鎌倉市・逗子市）／50票鎌倉は、源頼朝が1192年に鎌倉幕府を開いて以来、武家政治の中心地として栄えた都市です。三方を山に囲まれ、一方が海に面した要害の地であり、鶴岡八幡宮や高徳院の大仏、長谷寺など、武士の文化と仏教美術が融合した歴史的な名所が多く残されています。東京からもアクセスしやすく、海と山の豊かな自然に囲まれた景観や、日本の歴史と文化を体験できる点から票を集めました。
1位：平安京（京都府京都市）／91票平安京は、1000年以上にわたり日本の都として機能し、独自の宮廷文化や芸術が花開いた場所です。現在も、その歴史を物語る清水寺、金閣寺、伏見稲荷大社などの世界遺産が数多く残り、石畳の小路や伝統的な町屋といった美しい街並みが保たれています。日本の伝統文化のシンボルである、着物、茶道、華道などが多岐にわたって体験できるため、日本を訪れる外国人にとって最も魅力的で分かりやすい古都として選ばれました。
回答者からは「一番豪華に感じます。見るものも食べ物お土産もたくさんあるのでまずは平安京を知ってもらって、その先に行くのか原点を知るのかは決めてくれたらうれしいです」（50代女性／栃木県）、「一番わかりやすい古都だと思う。芸者さんや街並み、日本っぽさが一番ある」（30代男性／東京都）、「今は一番観光客向けに整備されているのでは？と思うから」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)