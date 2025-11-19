佐藤健、パク・ボゴム、IVEら集結！授賞式「AAA 2025」が視野制限席まで“全席完売”…約5万5000人が熱狂へ

音楽授賞式「Asia Artist Awards（AAA）」の10周年を迎えて開催される「AAA 2025」が、視野制限席まで全席完売を記録した。

来る12月6日、台湾・高雄（カオシュン）国家スタジアムでイ・ジュノとIVE・ウォニョンがMCを務める「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）が開催される。

続く7日には、スペシャル公演としてスタジアムを熱く盛り上げるフェス「ACON 2025」が、俳優イ・ジュニョン、i-dle・シュファ、CRAVITY・アレン、KiiiKiii・スイの進行で開催される。

（画像＝「Asia Artist Awards 2025」）

「AAA 2025」は11月16日、現地チケット販売サイト「ibon」で視界制限席を追加販売した。ファンの熱い関心のなか、販売開始10分で即完となり、グローバルNo.1授賞式としての圧倒的な人気ぶりを証明した。これにより、「AAA 2025」には約5万5千人の観客が集まることになる。

先立って「AAA 2025」は、フロアVIP席の先行販売でオープンから5分で完売を記録。一般販売では、予約開始前に約20万人の待機者が殺到し、販売開始後わずか数時間で全席完売となるなど、現地ファンから大きな注目を集めていた。

Star Newsが主催し、AAA組織委員会、MOTIVE、D-SOWが主管する「AAA 2025」には、俳優部門でカン・ユソク、キム・ユジョン、ムン・ソリ、パク・ボゴム、パク・ユンホ、佐藤健、IU、オム・ジウォン、イ・イギョン、イ・ジュニョン、イ・ジュンヒョク、イ・ジュノ、イム・ユナ、チャ・ジュヨン、チェ・デフン、チュ・ヨンウ、ヘリが参加し、授賞式に華を添える。

（画像＝「Asia Artist Awards 2025」）

歌手部門には、NEXZ、RIIZE、LE SSERAFIM、MONSTA X、MEOVV、Stray Kids、xikers、IVE、AHOF、Ash Island、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、WOODZ、JJ LIN、YENA、CORTIS、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、ちゃんみな（CHANMINA）、i-dle・シュファ、QWER、TWSが参加する。

「AAA 2025」では、23組のアーティストによるステージやコラボパフォーマンス（歌手×歌手、歌手×俳優、俳優×俳優）、そして授賞式が約300分にわたり行われる。「ACON 2025」では、さらにスペシャルなステージが約210分にわたって披露され、観客に幻想的な体験を届ける予定だ。

「ACON 2025」には、NEXZ、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、YENA、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、SB19、QWERの13組が出演し、高雄国家スタジアムを熱く盛り上げる。

（記事提供＝OSEN）