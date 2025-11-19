「すごくない？」V系バンドマン、過去と現在の比較ショットを公開！ 「痩せたくてモテたくて頑張った」
ビジュアル系バンド「My Lonely Vacation」のMisakiさんは11月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開し、話題となっています。
この投稿には「えっこれすごくない？？」「努力してて凄い」「床ドンされてぇな…」「どーして、そーして、こーなった？」などの声が寄せられました。
「どーして、そーして、こーなった？」Misakiさんは、アイドルグループ・泡沫パーティーズの望月瑠愛さんの「アイドル目指して努力した結果!!」という投稿を引用し、「痩せたくてモテたくて頑張った結果!!」とつづって2枚の写真を投稿。1枚目が「岐阜県中学3年生」時代、2枚目が現在の「関西V系バンドマン」の姿です。ふくよかで真面目そうな学生が、タトゥーの入った赤髪のイケメンに変身しています。
「タトゥー入れてたらバンド誘われてバンド始めてみた」Misakiさんは続けて「岐阜県でとある学校に通う少年」とつづり、卒業アルバムと思われる写真を公開。さらに「体育祭で特攻服着る為に頑張ってみた」「V系好きになった」「タトゥー入れてたらバンド誘われてバンド始めてみた」と、時系列順に3枚の写真も公開しました。Misakiさんの努力の道のりがうかがえます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)