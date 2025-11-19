キリンチャレンジカップ2025 日本３(１−０)０ボリビア

19:17キックオフ 国立競技場 入場者数53,508人

日本が2連勝で11月シリーズを締めくくった。

ボリビアは、ガーナよりもずっと成熟したチームだった。ボリビアがペースを握りだした20分すぎから、日本が追加点を決めた71分（町野修斗）ごろまで、ボリビアが得意とするポゼッションサッカーでゲームを支配した。だが、南米では珍しいきれいなスタイルを披露するものの、ゴール前でのアグレッシブさを欠き得点には至らない。そこのあたりが、南米予選を7位で終え、大陸間プレーオフに回らざるを得なかったボリビアの弱点かも知れない。

日本は鎌田大地の先制点（4分）の後、攻め倦むうちに次第にボリビアにペースを握られた。後半は選手の配置を変えたボリビアに、プレスも嵌らず劣勢を強いられたが、それでも落ち着いた守りでほとんどチャンスを与えず、71分の町野に加え中村敬斗（78分）もゴールを重ねてボリビアを突き放した。終わって見れば日本の快勝。勝者と敗者を隔てたのは、決定力の差だった。

9月以降の親善試合を、森保ジャパンは3勝2分1敗で終えた。若い選手たち（鈴木淳之介や藤田譲瑠チマ、佐藤龍之介ら）も出場の機会を得て、グループは拡大の兆しを見せてW杯への準備は順調に進んでいるといえる。本大会が明日始まるのであれば、日本は有力な上位進出候補だろう。今のペースが来年6月まで続いていくことを願っている。