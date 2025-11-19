¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô88¡Û¡ÖÅê¼ê¡¦ÁýÅÄ¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡ª¡¡ÁýÅÄÂçµ±¤Î¾Íè¤òµð¿Í¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¸£¸¡Ë¡ÛÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢£²£°£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é°éÀ®£±½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡¦ÆÁÅç½Ð¿È¤ÎÁýÅÄÂçµ±¤Î¤ªÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï£Î£Ð£Â¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçµ±¤ÏÆÁÅç¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ£Î£Ð£Â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÅç¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤Ï£·£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£²£²µ¾ÂÇ¡¢£±£±ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£±£µÇ¯¤Ï£¶£·»î¹ç¤Ç£²³ä£¹ÎÒ¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸ÅðÎÝ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂçµ±¤ò´Þ¤á¤¿£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤£Î£Ð£Â¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬ÌøÀî¹â¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡¢º´²ì¤Î¼«Âð¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µð¿Í¡¦»³²¼Å¯¼£¤µ¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£»³²¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¤ÎÂ®¤¤ÆâÌî¼ê¤È³°Ìî¼ê¤¬£±¿Í¤º¤Ä¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤«£Î£Ð£Â¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Âçµ±¤ò¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë£±¤«·îÈ¾¤Û¤ÉÁ°¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬£·£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ®ÉÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µå³¦¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤Îë¾Êó¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤È¤·¤ÆºäËÜ¡¢Ä¹Ìî¡¢¿ûÌî¡¢¾®ÎÓ¡¢²¬ËÜ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¡£¤½¤Î»³²¼¤µ¤ó¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Âçµ±¤Ïµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤Î£±£·Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ£±£¹Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ°ì·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î£±£µÅðÎÝ¤ò·è¤á¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£²£°Ç¯¤Î¡ÖÅê¼ê¡¦ÁýÅÄ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½é¤Î³«Ëë°ì·³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼ç¤ËÂåÁö¤ä¼éÈ÷Í×°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£¸·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç»×¤ï¤Ìµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£±£±¤ÎÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó°ì»à¡£¤³¤³¤Ç¸¶´ÆÆÄ¤ÏÂçµ±¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶áËÜ¤òÆó¥´¥í¡¢¹¾±Û¤Ë¤Ï»Íµå¡¢Â³¤¯Âç»³¤ò±¦Èô¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂ®£±£³£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿£±£³µå¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³Æ»æ¤ÎÉ¾ÏÀ¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£²£³ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ëÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÆÃÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£°Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ³«Ëë¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ò°ì·³¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÃæÂà¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦±ó²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤â£³£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡£¶µ¤¨»Ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦ÆÁÅç¤Ç¤Ï£³Ç¯´Ö¤ÎÇ»¸ü¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢ÍâÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌîµå¤È·È¤ï¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï£Ë£Â£Ï¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï´Ú¹ñµå³¦¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£