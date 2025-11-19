Meta Quest 3、3S向けタイトル『マーベルデッドプール VR』が2025年11月19日よりリリースされた。“おしゃべりな傭兵”ことデッドプールの世界を、VRならではの没入感で体験できる。

ゲーム内では、Neil Patrick Harrisが演じるデッドプールの、思わず唸りたくなるような名台詞の数々を生き生きと再現。まさにデッドプールらしいカオスに満ちたVRゲームだ。スピード感あふれるアクション、自由度の高い戦闘スタイル、そして思わずにやりとするようなジョークの数々など、大人が本気で楽しめる内容になっている。

物語では、John Leguizamoが声を演じるモジョが、デッドプールに大金の夢をちらつかせる。デッドプールは、スターになる誘惑に負けて契約書の細かい文字を読み飛ばしてしまうことに。気がつけば、マーベルユニバースの名だたるヴィランたちを倒す羽目になってしまう……。プレイヤーはデッドプールになって、シールドのヘリキャリアやザンダー星などを舞台に、数百体もの敵を相手に、斬って、撃って、ぶった切って大暴れする。

戦闘はプレイヤー次第で好きにプレイできるように創造性に富んでいる。刀はもちろん、自身の切り落とした腕を使って相手をビンタすることも可能。

モジョバースのキャラクターたちは、デッドプールのドタバタ劇を見ている。観客を十分に楽しませれば、特別な武器「モジョルニア」を手にしたり、少し高額なライセンス曲を聞けたりするかもしれない？

「マーベルデッドプール VR オリジナルゲームサウンドトラック」より、Christopher Young & Gil Young作曲によるシングル「デッドプール」もリリース。フルサウンドトラックは、12月12日より主要デジタルプラットフォームにて配信開始予定。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

さらに『マーベルデッドプール VR』発売を記念して、期間限定のタイアップ企画が他のゲームでも展開。本日より『マーベル・スナップ』では、コード「DEADPOOLVR」を入力すると、豪華特典を多数入手できる。また、人気ヒーローシューター『マーベル・ライバルズ』でも、11月20日よりデッドプール仕様のスプレーが登場する予定。

『マーベルデッドプール VR』は、Meta Quest 3およびMeta Quest 3Sヘッドセット独占タイトルとして、7,800円でMeta Questストアにて発売中。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。