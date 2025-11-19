日産が新「FRセダン」発売！ 最上級より約「150万円」オトクだけど「GT-R譲り」のエクステリア＆高級内装を採用！ “300馬力超え”V6ターボ搭載で運転楽しそうな「スカイライン」最安モデルとは？

熟成を重ねて進化！ オトクな最安モデルとは？

日産は2025年10月27日、「スカイライン」の一部仕様向上を発表し、同年11月13日に受付を開始しました。

今回の仕様向上では、ボディカラーに新色「ワンガンブルー」を追加するなど、小規模な改良を実施。また、限定販売となる特別仕様車「400R Limited」も新たに設定されました。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”日産の新「FRセダン」です！（30枚以上）

では、そんなスカイラインの中で最も安価なエントリーモデルとは、一体どのようなクルマなのでしょうか。

ブラウンの高級感ある内装コーディネートもいい！

スカイラインは1957年の初代誕生以来、70年近くにわたって多くのファンに愛されてきたプレミアムスポーツセダンです。現行型は2014年の発売以降、度重なる改良が施されてきました。

2019年の大幅なマイナーチェンジではフェイスリフトが行われ、運動性能を追求した高性能モデル「400R」が登場。

また現在は販売を終了していますが、先進運転支援技術「プロパイロット2.0」を搭載したハイブリッドモデルも注目を集めました。

2025年10月の仕様向上では、新色「ワンガンブルー」を追加。同社の「フェアレディZ」や、同年8月に生産終了した「GT-R」にも設定されている特別色で、特殊顔料の採用により昼夜で異なる印象を演出します。

さらに、グレード体系と価格の見直しに加え、衝突被害軽減ブレーキの検知対象を歩行者や自転車まで拡大し、安全面でも改良が図られました。

そのほか、現行スカイラインの集大成として400Rをベースに走行性能を強化した限定車「400R Limited」も追加されています。

そんな現行スカイラインの中で最も安価なモデルは「GT Type P」です。ボディサイズは全長4810mm×全幅1820mm×全高1440mm、ホイールベースは2850mmと、他グレードと共通です。

エクステリアは、ホイールデザインやスポーツバンパーの有無などが上位グレードと異なりますが、それでも十分な質感とスポーティな雰囲気を備えています。

タイヤは18インチのランフラットタイヤを採用。ボディカラーは、新色「ワンガンブルー」を含む全6色が設定されています。

シート素材は本革で、インテリアカラーはブラックとブラウンから選択可能です。ひとつ上の「GT Type SP」と比べると、パドルシフトとアルミペダルが省かれているものの、それ以外の装備差は大きくなく、上級セダンとして十分な快適装備を備えています。

主な標準装備は、運転席・助手席パワーシート、本革巻ステアリング＆シフトノブ、NissanConnectナビゲーションシステム、ETC2.0ユニットなどです。

なお、スカイラインのパーキングブレーキは足踏み式で、近年主流となりつつある電動パーキングブレーキは採用されていません。

安全装備としては、全方位運転支援システム「360度セーフティアシスト」を全車に標準搭載。

検知範囲が歩行者や自転車にまで拡大された「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や、「インテリジェント クルーズコントロール」などが含まれます。

駐車支援機能として、上空から見下ろした映像を表示する「インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物検知機能付）」も標準装備されています。

パワートレインは、最高出力304PS・最大トルク400Nmを発生する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT型」を搭載。

駆動方式はFR（後輪駆動）、トランスミッションはマニュアルモード付き7速ATです。

このGT Type Pの価格（消費税込）は544万2800円となっており、最上級モデルにあたる400R Limited（693万5500円）と比べて、149万2700円の差があります。