「今日好き」MON7A（もんた）、1人暮らしの自炊写真公開「親近感湧く」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）が17日、自身のX（旧Twitter）を更新。1人暮らしの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」イケメン「親近感湧く」と話題の自炊メニュー
MON7Aは、「ほんとに何も持たないで1人暮らし始めたからダンボールでご飯食べてる」とつづり、段ボールの上にフライパンを載せた食事風景を公開。フライパンには目玉焼きとソーセージ、いい色に焼き上がったパンがのっている。
この投稿は「美味しそう」「親近感湧くご飯」「これから物が増えていくんですよ」「段ボール飯、今だけだから楽しんで！」「想像すると可愛い」などと反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。MON7Aは「ハロン編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MON7A、1人暮らしの食卓公開
◆MON7Aの投稿に反響
