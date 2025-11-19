2児の母・宮城舞、4歳長女を顔出し「似てる」「すでに美人さん」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】モデルの宮城舞が11月18日、自身のInstagramを更新。長女4歳のバースデーショットを顔出しで公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳モデル「すでに美人」そっくりと話題の4歳長女
宮城は「我が家のPrincess 4歳になりました」とつづり、「4」のバルーンを手に、バースデーデコレーションの前で笑顔を見せる長女の姿を披露。ディズニープリンセスの誕生日ケーキやそれを食べる娘の姿も投稿しているが、飾りには「3」と書かれており「母ちゃん、ボケボケでクッキーのオーダーミスって3歳に」と汗の絵文字つきで、失敗談も記している。
この投稿に「娘さん可愛い」「素敵なバースデー」「お母さんに似てる」「すでに美人さん」「舞さんドンマイ（笑）」などの声が上がっている。
宮城は2018年2月に一般男性との入籍、妊娠9ヶ月を発表。同年3月に第1子男児、2021年11月に第2子女児を出産。2025年1月1日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】