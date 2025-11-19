【トミカ 究極のコレクション1970－2025】 11月25日 発売予定 価格：4,400円

講談社はタカラトミーのトミカが55周年となることを記念するデータ集「トミカ 究極のコレクション1970－2025」を11月25日に発売する。価格は4,400円。

本書は190（幅）×264（高さ）mmの体裁で1970年から2025年7月までに発売されたトミカを、スーパーカー写真家の市瀬義雄氏が撮影し、パッケージ画像とともに掲載している。車両の向きはトミカのカタログなどで見られる斜め前向きに加え斜め後ろも撮影しており、車両の影がきれいに見えるような技法を用いている。

さながら実車のカタログのよう

単体トミカ（1～150番）やロングタイプトミカも追加しており、掲載車両は1200台を超える。初期の6台を当時のポスターと共に掲載した記事や「復刻トミカ」などのエピソード、トミカ30周年を記念して発売された「純金トミカ」の撮り下ろし写真も掲載している。

ロングタイプトミカも掲載

知る人ぞ知るエピソードも掲載

(C) TOMY