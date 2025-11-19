高市内閣で環境大臣政務官に抜てきされた元タレントで自民党の森下千里衆院議員がＳＮＳで近況を伝えた。

１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新し、「【世界遺産 白神山地】同じ東北 秋田の福原淳嗣衆議院議員ご同行の元、環白神エコツーリズム協議会の皆様からご要望を頂戴しました」と報告した。

「白神山地は人の手がほとんど入っていない“手つかずの森”が広がり、世界自然遺産に登録されています。太古から続く自然がそのまま残っており、そのとめ四季折々の景色が色濃く味わえる貴重な場所です。この価値を広く知らしめると共に周辺地域も整備が必要です」（原文ママ）とし、「わたしも宮城に暮らしてから東北はまさに Ｄｅｅｐ Ｊａｐａｎであり、あちこちに伝統芸能や文化と触れ合う事ができ、その中心には自然との暮らしがあります。先人の皆様が大切に守ってくださった環境やこうした財産を守りながら、有効に活用させていただきたいと思います」とつづった。

投稿には写真も掲載。森下氏はホワイト系のジャケット、スーツ姿でキリっと真剣な表情を見せている。ネットは「スカートスーツ姿の森下さん好きです」「千里先生、美し過ぎる」「皆様と写るとスラッとしたスタイル良さがわかりますね！！流石（さすが）にグラドル！！」「昔からのファンです」「最近痩せられたのではないかと心配しています」などの声を寄せていた。

森下氏はテレビ朝日系「ロンドンハーツ」で注目され、バラエティータレントとして人気を得るも、２０１９年末をもって芸能界を引退。昨年１０月の衆院選で初当選した。