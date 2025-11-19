《電撃逮捕》「変わった人が来るらしい」記者が目撃した、ジャーナリスト時代の立花孝志が見せていた「異様な振る舞い」

2025年11月9日、兵庫県警は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損容疑で逮捕した。亡くなった竹内英明元兵庫県議に関する、虚偽の発言を繰り返した疑いがもたれている。

背景には2024年の兵庫県知事選がある。立花は自らも候補者でありながら斎藤元彦現知事を積極的に後方支援し、その“二馬力選挙”は物議を醸した。

だが、こうした奇行は今に始まったことではない。立花はSNSを駆使した“選挙ハック”を武器に存在感を高め、永田町でも一目置かれる存在になっていた。2019年の参院当選後にわずか3か月で辞職し、補選へ向かうといった前代未聞の戦略も、すべては発信力を得るためだ。本稿では、立花がどのような戦略でこれまでの選挙を戦ってきたのかを追う。

立花が船橋市や葛飾区に狙いを定めた理由

2015年の千葉県船橋市の市議選に当選したのも束の間、翌2016年の都知事選に出馬するため、立花は市議を辞職する。

都知事選で落選した立花は、特に気落ちすることもなく翌2017年には東京都葛飾区議選に立候補した。葛飾区は人口が45万人超で、議会の定数は40と多かった。

立花が葛飾区議選に狙いを定めた理由は、船橋市議選と同じだ。船橋市の人口は約60万人で、これは中核市でもっとも人口が多い市となっている。人口の多い自治体は、それに比例して議員の定数も増える。

船橋市よりも人口の多い市はあり、例えば神奈川県横浜市は約377万2000人、大阪府大阪市は約286万1000人だ。しかし、政令指定都市の市議選は行政区単位で定数が割り振られる中選挙区制のため、各区から当選できるのは数人になる。この場合、どうしても自民党や公明党、共産党という強い支援組織がある政党が当選者を出しやすくなる。

一方、中核市や東京23区は、市全体をひとつの選挙区とする大選挙区制を採用している。船橋市はその中核市のなかで人口が最多の市のため、市議会の定数は50と多い。トップだろうと下位だろうと、当選すれば立場は変わらない。そうした分析のもと、立花は船橋市議選に狙いを定めた。

▲2020年の都知事選に立候補した立花孝志氏（左）。同じく都知事選に立候補していたスーパークレイジー君候補（右）への応援演説を行った（2020年6月写真撮影：小川裕夫）

市議当選すら通過点…計算ずくの転戦

それまでの取材で、立花が「政治を正そう」とか「社会をよくしよう」といった使命感や正義感から選挙に出ているわけではないことは薄々わかっていたが、立花の口からそうした選挙戦略を直に聞き、用意周到に計算した上での出馬だということを感じざるを得なかった。

また、立花がライフワークにしているNHKの受信料制度に対しても、それを嫌悪する人が一定数いる。「NHKをぶっ壊す」という立花の訴えは、一定数の支持を確実に得ることができる。トップ当選を目指そうとしなければ、立花が展開するNHK批判は十分に選挙戦略として効果を発揮するのだ。

しかし、都知事選のような大規模選挙では“泡沫候補”として扱われ、目立たなくなるリスクがある。そこで立花は、当選しやすく露出が得られる船橋市議選に狙いを定めたわけだ。

公職経験があれば泡沫候補の扱いを回避しやすくなり、報道で取り上げられる機会も増える。露出が増えれば知名度も加速度的に拡大する。船橋市議としての当選は、彼の選挙ハック戦略を実現するための通過点にすぎず、綿密な調査と計算の結果、船橋が“足がかり”として選ばれたのだ。

有力候補の「後追い演説」という奇策

7回目の挑戦となった葛飾区議選で立花は政治家に返り咲いたが、この選挙では2024年の兵庫県知事選と同じような行動を取っていた。つまり、結果的に葛飾区議選は兵庫県知事選で選挙ハックをするための実験場になったといえるのかもしれない。

立花が筆者に明かした葛飾区議選の戦い方は、とにかく駅前などの人の集まる場所に選挙カーを乗り付け、有力議員の演説後すぐ同じ場所で自身の演説をするというものだった。有力議員の演説後は、まだ多くの聴衆が残っている。そのため、自分の力で聴衆を集めなくても名前を周知できる。

葛飾区は東京23区のひとつだが、区域の大部分はベッドタウンを形成している。そのため昼間に人出があるのは駅を中心とした繁華街となる。選挙期間中、駅前に足を運べば、日程などを丹念にリサーチしなくても他候補の街頭演説に出くわす確率は高い。

候補者は街頭演説を多くこなすことで、有権者に政策を浸透させることができる。そのため、街頭演説で他候補者とバッティングしたら、一番先に演説をしたいと考えるのが一般的だ。ところが、立花は先にどうぞと相手に譲り、後からゆうゆうと街頭演説をする。

街頭演説のスケジュールに狂いが生じてしまうというデメリットはあるが、先を譲ったことで他候補に恩を売ることもできるし、彼らの支援者がそのまま残って演説に耳を傾けてくれるから問題にしなかった。むしろ、そうした状況を歓迎した。

こうして各地の選挙を転戦しつつ、立花は選挙ハックを磨き上げていく。それに伴い、自身の認知度・存在感を増大させていった。

しかし、それはあくまでも政治を注視している一定層のマニアに限定した話に過ぎない。一般の有権者は、衆参の国政選挙や自分が投票権を有する自治体の選挙ぐらいにしか関心を払わない。この時点では、まだ広く知られた存在と言えるレベルではなかった。

「変わった人が来る」立花が放っていた異質な存在感

筆者は、立花が摂津市議選に挑む2013年以前から、彼のことを知っていた。初めて立花のことを知ったのは、自由報道協会が2011年11月に主催した記者会見の会見場だった。

自由報道協会はフリーランスの記者、カメラマン、編集者などによって立ち上げられた組織で、「誰でも参加できる記者会見の開催」を目的にしていた。その立ち上げメンバーにはジャーナリストの上杉隆氏や、後に著書『黙殺 報じられない“無頼系独立候補”たちの戦い』で第15回開高健ノンフィクション賞を受賞した畠山理仁氏などがいた。ジャーナリストの江川紹子氏も後にメンバーに加わっている。その自由報道協会の末席に、筆者は名を連ねていた。

立花はフリーランスのジャーナリストという肩書きでこの記者会見に参加。参加を申し込むメールの文言が独特だったので、スタッフの間では事前から「今度の会見に、ちょっと変わった人が来るらしい」と話題になっていた。

とはいえ、自分も含めてフリーランスは一癖も二癖もあるのが当たり前なので、そのときは特に立花を警戒することはなかった。

▲自由報道協会の記者会見に参加した立花孝志（2011年11月写真撮影：小川裕夫）

会見場に現れた立花の振る舞いは、ほかの記者とは明らかに異なっていた。立花は「（協会代表である）上杉さんは命の恩人」と公言していたが、二人はNHKで働いていた過去が共通しているので、そのあたりで立花はシンパシーを抱いていたと思われる。

ただ、立花の上杉氏に対する思いは、リスペクトという範疇を超えていた。立花はこの記者会見への参加を機に上杉氏との関係を深めていき、2019年に参議院議員に当選してN党が国政政党になると、同党の幹事長に上杉氏を抜擢する。

・・・・・・

