ラオス政府から招待を受け、ラオスに滞在中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。2025年11月18日、首都、ビエンチャンの中心部にある凱旋門を視察された。

トップスもパンツも"縦のライン"の効果

凱旋門を視察される際、愛子さまはシアー感のある白いトップスに、フェミニンさがありながら、落ち着いた印象の、くすみがかった赤ピンクのパンツを合わせていた。

トップスは鎖骨が見えないほど、浅めのラウンドネックなので、肌の露出を抑え、上品な印象に。また、フロント部分がプリーツなので、フォーマルな雰囲気を演出し、縦ラインが上半身をすっきり見せている。

動きやすそうなゆったりとした印象のパンツにはセンタープレスの加工がはいっているので、縦のラインが脚を長く綺麗なシルエットに見せる効果がある。

ラオスの民族衣装に着替えられて

凱旋門を視察後、ビエンチャンで最も格式の高い寺院にある金色の仏塔「タートルアン大塔」を訪問された愛子さまは民族衣装に着替えられ、白い上着に、くすみがかったパープルの巻きスカートと肩掛けをお召しになっていた。

民族衣装にパールのネックレス、イヤリング、ブローチを合わせ、エレガントさと華やかさを添えていた。ヒールはスカートや肩掛けと同じパープル系を選び、アクセサリーも上着の色に合わせたパールなので、全体的に統一感があった。

カラフルな色ではなく、ラオスの歴史ある建築物や景観に合わせ、落ち着きのあるカラーをお召しになっていた愛子さま。現地に寄り添うお気持ちが伝わるコーデだった。