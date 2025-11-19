¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï±Ê»³±ÍÂÀ¡¡38ºÐ¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤òµ¡¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¡ÊÀ¾Â¼¿¿Æó¡¿41¡¢¤¤ç¤ó¡¿38¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ø¥¹¥È¥í¡¼¥ì¥¹¥ê¥Ã¥É¿·TVCMÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£Á°Æü18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ç¤ó¤¬¡¢38ºÐ¤ÎÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¹ë²÷¤Ê±Ê»³±ÍÂÀ¤ËÂçÇú¾Ð¤Î¥³¥Ã¥È¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë±Ê»³¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¿¤ÖÌò¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥È¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¡È¥Þ¥Ã¥¯°¦ÂÐ·è¡É¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤¬¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤éCM¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ·è¤ÏÙÉ¹³¡£·ë²Ì¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤ó¤¬Á°Æü¤Î18Æü¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢±Ê»³¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤¿¡£À¾Â¼¤Ï¡Ö±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÁêÊý¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´¶·ã¡£¤¤ç¤ó¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÆ±´ü¤Î¤µ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤òµ¡¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¡£À¾Â¼¤¬¡Ö¿Þ¤Ë¾è¤ë¤Ê¤ª¤Þ¤¨¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ê»³¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¢¥À¥àÍ³¹áÍø»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¹ë²÷¤Ê±Ê»³±ÍÂÀ¤ËÂçÇú¾Ð¤Î¥³¥Ã¥È¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë±Ê»³¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò±¿¤ÖÌò¤È¤·¤Æ¥³¥Ã¥È¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¡È¥Þ¥Ã¥¯°¦ÂÐ·è¡É¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤¬¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤éCM¤Ë¡Ä¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ·è¤ÏÙÉ¹³¡£·ë²Ì¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÆ±´ü¤Î¤µ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õµ¤³¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤òµ¡¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¡£À¾Â¼¤¬¡Ö¿Þ¤Ë¾è¤ë¤Ê¤ª¤Þ¤¨¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ê»³¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¢¥À¥àÍ³¹áÍø»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£