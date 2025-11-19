スポニチ

　米女子ゴルフの今季最終戦CMEツアー選手権は20日から4日間、米フロリダ州のティブロンGCで開催され、日本勢は過去最多の8人が出場する。

　今大会にはポイントランキング上位60人が出場し、予選カットなしの72ホールでツアー史上最高額の優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）を争う。

　18日に初日の組み合わせが発表され、ポイントランク2位の山下美夢有（24＝花王）は同1位で世界ランク1位のジーノ・ティティクル（22＝タイ）と同じ最終組に入った。プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）を争う2人が直接対決する。

　ポイントランク4位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、同3位のミンジ・リー（29＝オーストラリア）と同組になった。

　主な初日の組み合わせは以下の通り。

　0:40　古江彩佳、リディア・コ

　1:20　勝みなみ、エンジェル・イン

　1:30　岩井千怜、イム・ジンヒ

　1:40　岩井明愛、チャーリー・ハル

　1:50　西郷真央、畑岡奈紗

　2:30　竹田麗央、ミンジ・リー

　2:40　山下美夢有、ジーノ・ティティクル

　※いずれも日本時間