米女子ゴルフの今季最終戦CMEツアー選手権は20日から4日間、米フロリダ州のティブロンGCで開催され、日本勢は過去最多の8人が出場する。

今大会にはポイントランキング上位60人が出場し、予選カットなしの72ホールでツアー史上最高額の優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）を争う。

18日に初日の組み合わせが発表され、ポイントランク2位の山下美夢有（24＝花王）は同1位で世界ランク1位のジーノ・ティティクル（22＝タイ）と同じ最終組に入った。プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）を争う2人が直接対決する。

ポイントランク4位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、同3位のミンジ・リー（29＝オーストラリア）と同組になった。

主な初日の組み合わせは以下の通り。

0:40 古江彩佳、リディア・コ

1:20 勝みなみ、エンジェル・イン

1:30 岩井千怜、イム・ジンヒ

1:40 岩井明愛、チャーリー・ハル

1:50 西郷真央、畑岡奈紗

2:30 竹田麗央、ミンジ・リー

2:40 山下美夢有、ジーノ・ティティクル

※いずれも日本時間