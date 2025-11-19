プロ野球・巨人の西舘勇陽投手が18日、契約更改交渉に臨み、100万円ダウンの推定年俸2700万円でサインしました。

今季は開幕からローテーションの一角を担うことを期待されていましたが、7試合に先発し、2勝3敗で防御率は4.22。後半戦になってからは上半身のコンディション不良もあり、思ったような成績を残せませんでした。

「キャンプからオープン戦含めて調子も上がらず、開幕は2軍スタート。結果が悪いわけではなかったが、投げている感覚が今ひとつ。完走できず、自分としては歯がゆいというか、悔しいシーズンだった」

今季の春キャンプはフォームについて首脳陣から指摘され、一から作り直すことになったため、少し出遅れた、と話した西舘投手。このオフには先発の柱として11勝を挙げた山崎伊織投手と一緒に自主トレを行うそうで、2月1日には万全のコンディションで臨みたいところです。

「（伊織さんは）投げるのを見ても学ぶものが多い人。一番近いところでみながら聞きながら、一緒にやりたい。投げている球種とか、投げたいなと思ったものは伊織さんが持っているので、そういう意味でも一番近くで、聞きながらやるのが一番近道だと思いました」

その山崎投手のもとで磨きをかけたいのは「軸となる変化球」。どの球種か明言はしませんでしたが、高校や大学で投げていて、プロでは投げていなかった球種にチャレンジしたい、と語りました。目指すは開幕ローテーション。山崎投手と肩を並べて、1年間1軍で投げられるか注目です。