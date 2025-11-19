アテネ、北京両オリンピック（五輪）の女子レスリング銅メダリストでタレントの浜口京子（47）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。父で元プロレスラーのアニマル浜口氏（78）の、街での様子を明かされる場面があった。

この日は「東京下町ローカルバトル」。浜口親子と同じ台東区出身の俳優武田航平（39）が、区のスターとして「台東区は、京子さんのお父さんのアニマル浜口さん」と挙げた。そしてアニマル浜口氏と会った時のことを話した。「アニマルさんは、こんにちは、ってあいさつすると『おお、若いの元気か、おーし、気合だ！気合だ！気合だ！気合だ！気合だ！わはは!!』って言って、去って行くんです、これ、ガチで」。出演者が大笑いする中、司会の明石家さんま（70）は「近所迷惑やな〜。すごいな。ありたいと思うけどな〜」と話した。

さらに武田が「僕の統計で言うと、多分、台東区の8割から9割は、アニマルさんに気合注入されているんじゃないかって」と言うと、さんまが「おまえは、背中に向けて『ありがとうございます!!』って言うてんのか」。武田は立ち上がり「ありがとうござます！って」と深々と一礼した。

そのやりとりを見ていた京子は、さんまに「（アニマル浜口氏が）どんな笑い方でしたっけ？」と振られると、「うわっはっはっはっ！」とオーバーアクションでモノマネ。スタジオを爆笑させた。