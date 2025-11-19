俳優永山瑛太（42）が19日、都内で、マクドナルドの「ストローレスリッド新TVCM発表会」に出席した。

マクドナルドがバージンプラスチック削減の取り組みとして、コールドドリンクをストローなしで飲めるフタで提供開始することから、新CMが放映される。出演する永山は「ゴクゴク飲めて、のど越しがストローで飲んだ感触と全然違う。店舗で皆さんに実感してほしい」と話した。

共演者らとマクドナルドに行く際は「その人が何を頼むのかすごい気になる」という。「あ、てりやき派なんだ、とか。意外と人柄が見える」と“何派”かに注目していると明かした。

喉が渇いた永山が「爽健美茶をお願いします」と注文すると、マクドナルドクルーのユニホーム姿のお笑いコンビ、コットンがドリンクを持って登場。きょん（38）は元クルーで、キッチンを担当していた。

きょんは「高校生の時に2年半くらいやらせていただいて。この格好をするのは20年ぶりくらい」と感慨深げ。「ダブルチーズバーガーって30秒から50秒で提供しなきゃいけないと言われてるんですけど、僕14秒でつくってたんで、最速のダブルチーズバーガーだった。まだ抜かれてないです、世界でも。よく店長に褒められてました」と胸を張り、ダブルチーズバーガーづくりを“エア”で実演した。

「ビッグマックは箱なんですよ、包まないんですよ」と続けようとしたきょんに、永山は興味津々。「今日からマックに行ったら厨房（ちゅうぼう）をのぞいてみようかな。ダブルチーズバーガー14秒以下の人を探したい。僕、マック行っても全然気付かれないんで」と笑っていた。