¤à¤ÍÆù¤Çºî¤ë¡Ø·Ü¥Á¥ê¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿´Å¿É»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¿¥ì¤È¥×¥ë¥×¥ë¤ªÆù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌÀÆüºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú´Å¥Ô¥ê¿É¤Ê·Ü¥Á¥ê¡ÛÈÓºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ç #80¡ÚVOICEROID¥¥Ã¥Á¥ó¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤Á¤¯¤ï¤«¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
À®¤êÎ©¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥Ó¥Á¥ê¤¬Ãæ²Ú¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÌ¤¤À¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤
¡¡´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿É¤µ¤Ç²¹¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Á¤¯¤ï¤«¤µ¤ó¤¬¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¡Ö·Ü¥Á¥ê¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÄ¹¥Í¥®¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡£
¡¡Ä¹¥Í¥®¤òÅ¬Åö¤Ê´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸2¡¢¤ª¿ÝÂç¤µ¤¸1¡¢¾ßÌý¾¯¡¹¡¢¤¦¤Þ¤ßÄ´Ì£ÎÁ¾¯¡¹¿åÂç¤µ¤¸3¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1¡¢¤ª¼òÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤Æ¥¿¥ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£´Å¤á¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¾ì¹ç¡¢º½Åü¤ÎÎÌ¤ÏÂç¤µ¤¸1¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï1Ñ¼å¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1¡Á2¤òÁ´ÂÎ¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥â¥âÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤½¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï²ÃÇ®¹©Äø¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆù¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¥´¥ÞÌý¤ò°ú¤¡¢Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤â¤¦£±ÅÙ¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÆ¦ÈÄ醬¤ÈÆ¦¸Ý醬¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¹á¤ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Ç¤²¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤«¤ÄÌý¤ËÆ¦ÈÄ¾ß¤ÎÀÖ¤ß¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥¿¥ì¤òÅêÆþ¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤Î°ìÌ£¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º®¤¼¤Ä¤Ä¥¿¥ì¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤é¾Æ¤¤¤¿¤à¤ÍÆù¤òÅêÆþ¡£ÆëÀ÷¤Þ¤»¤Ä¤Ä½Áµ¤¤¬Èô¤ó¤Ç¤È¤í¤ß¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÌ¤ê¤Ç¥Í¥®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¡¢´Å¥Ô¥ê¿É¤Ê·Ü¥Á¥ê¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤Á¤¯¤ï¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÎÈ¿±þ¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Èº½Åü¤Î´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤Ë°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤Î¿ÉÌ£¤¬·Ü¤à¤ÍÆù¤Î¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤µ¤È¤è¤¯¹ç¤¤ºÇ¹â¤À¤È¤«¡£ÊÒ·ªÊ´¤Ë¤è¤ë¥×¥ë¥×¥ë´¶¤â¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÊÒ·ªÊ´¤Ç¥×¥ë¥×¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿·ÜÆù¤Ë¡¢´Å¿É»À¤Ã¤Ñ¤¯¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿¥¿¥ì¤¬Íí¤ó¤ÀºÇ¹â¤Î1ÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢Æ°²è¤ò»²¹Í¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ¹©Äø¤Î¤Á¤¯¤ï¤«¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤Ç¤¹¡£
